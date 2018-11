Betis bate Olympiacos e apura-se

O Betis de Sevilha, com William Carvalho no "onze" inicial, bateu o Olympiacos de Pedro Martins, por 1-0, assegurando a entrada nos 16 avos-de-final da Liga Europa com uma jornada por disputar.

O guarda-redes português José Sá defendeu um penálti de Sergio Leon, adiando o golo dos espanhóis - obtido por Sergio Canales (39') - num jogo em que os guarda-redes se destacaram com intervenções que levaram ao desfecho, pela margem mínima, que manteve os sevilhanos na liderança do Grupo F.

O Arsenal, do Grupo E, venceu em Kiev o Vorskla Poltava, por 0-3, fechando o primeiro lugar com 15 pontos, à frente do Sporting. Smith-Rowe (11'), Ramsey (27' g.p.) e Joe Willock (41') selaram a vitória inglesa.

Em San Siro, o AC Milan sofreu para superar (5-2) o Dudelange, que chegou a escandalizar o anfiteatro milanês. Os italianos saíram na frente, por Cutrone (21'), mas dois golos de Stolz (39') e Turpel (49') deixaram os transalpinos em estado de choque, de que só recuperaram graças a dois autogolos de Stélvio Cruz (66') e Schnell (78'). O AC Milan, por Çalhanoglu (70') e Borini (81'), resolveu a questão, somando 10 pontos, mais três que os gregos do Olympiacos, que defrontam na próxima e decisiva ronda, em Atenas.

No Grupo A, onde restava decidir a liderança, os dois primeiros foram surpreendidos em casa: o Bayer Leverkusen acabou por evitar o pior, empatando (1-1) com o Ludogorets, na Alemanha, e assumindo o primeiro lugar com 10 pontos, já que o FC Zurique perdeu na recepção ao AEK Larnaca (1-2), permanecendo com 9 pontos.

No Grupo B, O Celtic de Glasgow bateu (0-1) o Rosenborg, na Noruega, e beneficiou da derrota do Leipzig na Áustria, onde o previamente apurado Salzburgo somou a quinta vitória em cinco jogos. Os escoceses, com 9 pontos, recebem o líder na última ronda, pelo que há ainda uma possibilidade para o Leipzig (6 pontos), já que venceu por 2-0 o Celtic e perdeu por 2-1 na Escócia, possuindo uma melhor diferença de golos.

Com uma vitória (1-0) na recepção ao Copenhaga, o Zenit garantiu a qualificação e o primeiro lugar do Grupo C, somando 11 pontos. O Slavia de Praga perdeu em Bordéus, com o último, e fica (com 7 pontos) dependente do que fizer frente à equipa de S. Petersburgo, a 13 de Dezembro, enquanto os dinamarqueses recebem os franceses com a ambição de recuperarem os dois pontos de desvantagem para os checos.

No Grupo D, os turcos do Fenerbahçe (8 pontos) juntam-se aos croatas do Dínamo de Zagreb (13) rumo aos 16 avos-de-final, numa jornada sem golos tanto em Istambul, no duelo dos dois primeiros, como em Bruxelas, onde o Anderlecht (último) não foi além de um nulo com o Spartak Trnava.

No Grupo J, a vitória do Krasnodar sobre o Akhisarspor (2-1) garantiu 12 pontos e o comando provisório aos russos, que aguardam o desenlace do Standard Liège-Sevilha, cientes de que está reservado um duelo que poderá ser determinante entre espanhóis e russos para a última jornada.

