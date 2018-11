Benfica dispensa Snyder e contrata Cantero

Horas depois de ter divulgado a rescisão de contrato com o base Quentin Snider, um dos reforços para a presente temporada de basquetebol, o Benfica anunciou a contratação do argentino Juan Pablo Cantero. Aos 36 anos, o base será mais uma opção para concorrer com Miguel Maria e Tomás Barroso no plantel das "águias".

“Tenho muitas expectativas, chego a uma equipa que está a fazer as coisas muito bem, que demonstra em todos os jogos a qualidade e o talento que tem. Deus queira que seja toda a época dessa forma”, afirmou, em declarações ao site do Benfica, o jogador, de 36 anos e proveniente dos paraguaios do Olimpia Kings.

Juan Pablo Cantero regressa, assim, à Europa depois de ter actuado durante duas temporadas (2005-06 e 2006-07) em Itália, no Dínamo Sassari e no RB Montecatini Terme. "Chego a uma equipa formada, que tem um estilo próprio pela mão do treinador, e venho para ajudar a que esse estilo seja melhor e, tanto quanto possível, colaborar para que os meus colegas sejam melhores a cada dia”, acrescentou o internacional argentino.

