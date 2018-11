Detido suspeito da morte de militar dos Comandos no quartel da Carregueira

A Polícia Judiciária Militar (PJM) informou nesta quarta-feira que deteve um “indivíduo pela presumível autoria de um crime de homicídio”. Em causa está a morte de um militar dos Comandos no quartel da Carregueira, na sequência de um “ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo”, uma espingarda automática G-3. O caso aconteceu a 21 de Setembro deste ano.

O detido vai agora ser presente a interrogatório judicial para “aplicação das medidas de coacção” adequadas, informa um comunicado da PJM enviado às redacções.

O caso foi investigado pela Polícia Judiciária Militar e pela PSP, que esteve no local e removeu o corpo da vítima, encaminhando-o para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) para ser autopsiado.

O oficial de relações públicas da PJM adiantou à agência Lusa que o militar foi detido no Regimento de Comandos no quartel da Carregueira, em Sintra – o mesmo local onde ocorreu o “presumível homicídio”. Na altura, o Exército não adiantou as circunstâncias em que aconteceu a morte do militar de 23 anos, natural da Madeira, dizendo apenas que a morte resultara de um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo.

O PÚBLICO tentou contactar a Polícia Judiciária Militar para saber mais informações, mas não obteve resposta até ao momento.

