PSD e CDS acusam esquerda de manter adicional sobre os combustíveis

Depois de PS, PCP, BE e PEV terem chumbado a proposta da direita para eliminar o adicional do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), PSD e CDS voltaram a trazer o assunto ao plenário, esta manhã, no período das avocações de artigos do Orçamento do Estado (OE) 2019. Na votação em plenário, o resultado manteve-se mas PSD e CDS voltaram a carregar nas críticas aos parceiros do PS.

O democrata-cristão Pedro Mota Soares apontou directamente ao PCP e ao BE por manterem um imposto criado pelo Governo em 2016. “Quem falhou a sua palavra foi o Governo e PCP, BE e PEV. Quando os portugueses forem à bomba de gasolina sabem que a responsabilidade é de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa”, disse, lembrando que os portugueses estão a pagar “mais 33 cêntimos por litro de gasóleo” dos quais “14 cêntimos são em impostos”.

Na mesma linha, o social-democrata António Leitão Amaro acusou o Governo de ter falhado a promessa de manter a neutralidade fiscal. “Estão a faltar à palavra. Hoje é o dia da farsa das esquerdas. PS, PCP e BE mentem, só que o PS mente mais depressa”, acusou.

As bancadas da maioria de esquerda mantiveram-se em silêncio, o que levou Mota Soares a uma segunda intervenção para rematar: “Não estava à espera que ficassem a zero.”

Outro ponto avocado esta manhã foi o do IVA dos espectáculos culturais, que foi reduzido para todos para 6%, fruto da votação de propostas idênticas de PSD, CDS e PCP. André Silva, do PAN, voltou a defender que o Estado não deveria financiar a indústria tauromáquica e que “o direito de divertimento não se pode sobrepor à vida e ao sofrimento de um animal”.

A mesma mensagem foi sublinhada pelo PEV e pelo BE, que ficou isolado na sua proposta de subir o IVA da tauromaquia para 23%. A bloquista Mariana Mortágua congratulou-se, no entanto, com a redução do IVA para todos os espectáculos, e o mesmo saudou o centrista João Almeida, lembrando que sempre foi essa a proposta do CDS-PP.

