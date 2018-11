Intervenção do Estado nos media? PS diz que debate “tem de fazer o seu caminho”

O presidente do PS e do grupo parlamentar, Carlos César, considera que a questão levantada pelo Presidente da República sobre a eventual necessidade de o Estado intervir na comunicação social, face à "crise profunda" do sector, “é uma reflexão que tem que fazer o seu caminho”.

Na declaração de Carlos César, enviada ao PÚBLICO por escrito, o socialista lembra ainda que “neste Orçamento do Estado já foram aprovados apoios, designadamente propostos pelo PS, com essa preocupação”. O presidente do partido refere-se à proposta para baixar o IVA das publicações digitais para 6%.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa lançou a discussão: “A grande interrogação que eu tenho formulado a mim mesmo é a seguinte: até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir?", questionou na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2017, em Lisboa.

O Presidente da República questionou-se se "não será possível uma forma de intervenção transversal, a nível parlamentar, que correspondesse a um acordo de regime".

E acrescentou: "Não sei, verdadeiramente, quais são as pistas. Tenho para mim esta preocupação, que é: não queria terminar o meu mandato presidencial com a sensação de ter coincidido com um período dramático da crise profunda da comunicação social em Portugal. E, portanto, da liberdade em Portugal e, portanto, da democracia em Portugal.”

Sobre uma eventual intervenção do Estado, "nem que seja para apoiar financeiramente, economicamente, encontrar decisões ou medidas que minimizem este tipo de crise", o Presidente da República referiu que a questão lhe suscitou inicialmente reservas.

"É o risco — nós temos essa memória, os mais velhinhos — de, ao intervir, pôr a mão e ter a tentação de abusar", justificou.

Marcelo referiu-se ainda à possibilidade de "uma forma de intervenção transversal" ou através de "pequenas medidas", como "o porte pago, por exemplo", salientando o impacto na imprensa regional e local. "Apesar de tudo, não era uma intervenção escandalosa", disse.

Marcelo lançou também como hipótese de intervenção "estudar o que se faz lá fora" em relação às "grandes plataformas multinacionais" que utilizam conteúdos da comunicação social portuguesa, "mesmo sabendo que se trata de uma luta muito desigual, para haver uma compensação do que é feito cá dentro e que devia ser remunerado".

Para o Presidente da República, existe uma "situação de emergência da comunicação social em Portugal" que "de, ano para ano, vai sendo cada vez mais grave", na rádio, na imprensa, na televisão, e que está "a criar problemas já democráticos, problemas de regime".

