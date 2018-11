BE, PS e a criação de uma certa atmosfera de ódio

Bloco e PCP vão por estes dias aprovar o último Orçamento da legislatura que ninguém acreditava que chegava ao fim. Foram tempos interessantes e inéditos. O balanço é obviamente positivo e há vários números - nomeadamente a queda a pique da taxa de desemprego - a prová-lo. A implosão do PSD é, em certa medida, também um reflexo da adesão do país à geringonça. Rui Rio é um especialmente mau líder da oposição mas, nesta conjuntura e naquele lugar, qualquer um não poderia fazer grande figura - e é bom recordar que os tempos de Passos Coelho enquanto líder do PSD depois de não ter conseguido formar Governo foram trágicos e pontuados por visões de diabos em cada esquina. Se Rio dificilmente conseguirá "lá" chegar, com Passos a tarefa seria igualmente impossível.

Há uma passadeira vermelha para António Costa que, aqui e acolá, está enrugada: a maioria absoluta não é assim tão fácil de atingir. O sistema eleitoral não a favorece e o contexto actual é radicalmente diferente daquele que em 1987 permitiu a Cavaco Silva o feito (o povo penalizou os partidos que deitaram o governo minoritário abaixo), depois repetido em 1991, quando Portugal começava a sair aos poucos do terceiro mundo graças à entrada na então CEE. A maioria absoluta de Sócrates é facílima de explicar: o adversário era Santana Lopes, derrubado pelo Presidente, odiado no país e em boa parte do PSD que dessa vez votou PS.

As circunstâncias agora são outras. E Costa, de facto, percebeu onde está o eleitorado que lhe pode dar a maioria absoluta. Está no votante tradicional do PSD, evidentemente, e Costa fala para o centro. E está no cidadão de esquerda que tanto vota PS como Bloco. A estratégia de "desqualificação do Bloco" - como lhe chama José Manuel Pureza no PÚBLICO, esta quarta-feira - não vem de agora. Marcou o ano de 2018 e vai de certeza acentuar-se em 2019, ano das legislativas, europeias e regionais da Madeira.

Quando no congresso deste ano todos os altos dirigentes do PS ignoraram a geringonça (ao contrário do que tinha acontecido no congresso de há dois anos, onde os partidos à esquerda do PS foram aplaudidos de pé) era exactamente com esta estratégia na mira. O PCP tem um eleitorado mais fiel, mas o do Bloco, como as últimas eleições têm demonstrado, é mutável. Vai ser um ano de guerra, mas também já não há mais orçamentos para aprovar.

