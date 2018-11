A Internet está de olhos postos em Knickers, o boi que não cabe nos matadouros

Knickers é o boi gigante que não passa despercebido no meio dos outros animais — nem na Internet. Com 1,94 metros de altura e cerca de 1,4 toneladas, o boi australiano é bastante maior do que os restantes da mesma raça, Holstein-Frísia, o que o salvou do matadouro e pôs todos os olhos postos nele.

O seu dono, Geoff Pearson, disse ao portal PerthNow que o boi era demasiado grande para ser colocado numa cela e que, por isso, vai simplesmente "viver feliz para sempre", escapando ao abate. Pearson acredita que este é o maior boi da Austrália, apesar de não ser o maior do mundo: esse é italiano, dá pelo nome de Belino e mede 2,02 metros. Ainda assim, é para Knickers que os holofotes estão virados, o que dificulta a vida ao seu dono: "Está fora de controlo", disse Pearson ao The Guardian. "Nunca esperei que tomasse esta dimensão. Estão a telefonar-me de dez em dez minutos desde as quatro da manhã." Jornais de todo o mundo estão a contar a história do boi que cresceu tanto, que agora não pode ser vendido.

Como é que isto aconteceu? "Não sabemos", disse o dono, citado no mesmo texto. "Provavelmente [os bois] não têm oportunidade de crescer até ao máximo do seu potencial. Podia haver outros animais que crescessem até este tamanho, mas que não tiveram a oportunidade." Normalmente, os bois são vendidos aos dois ou três anos — este já tem sete. "Ele simplesmente anda por aí, é parte da mobília", diz Pearson. E vai continuar a ser, porque daquela fazenda não o tiram, nem que queiram.

