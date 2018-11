Aumento das portagens

É criminoso permitir o aumento das portagens, essencialmente tendo em conta a incapacidade do Governo para renegociar as famigeradas PPP rodoviárias, prenhes de benefícios "pornográficos", como correntemente se vai dizendo, e de encargos para o Estado, consequentemente, para os contribuintes. Os contratos, do "tempo socialista de Sócrates", não são inatacáveis nem imutáveis, do ponto de vista jurídico. Existe, sim, uma espécie de subserviência ao poder dos privados, com a gritante e despudorada promiscuidade entre eles e ex-governantes, que impede a renegociação que se impõe. Mas não só, claro.

Mas, nem o facto de o Governo ser suportado pelo Partido Comunista e o Bloco de Esquerda garante seja o que for neste domínio. Apenas "paleio" para entreter o pagode com causas de somenos. Tristemente.

Carlos Vieira, Porto

O planeta vermelho

A nave espacial americana Insight depois duma viagem de mais de 480 milhões de quilómetros percorridos em cerca de sete meses (!), pousou no planeta Marte no local e hora previstos confirmando mais uma vez que o homem conseguiu dar outro passo gigante na exploração espacial. Os Estados Unidos podem meter-se em guerras absurdas, desprezar os tratados internacionais ou ignorar a Europa, mas são reis e senhores no capítulo de desenvolvimento de naves capazes dos mais espectaculares feitos conforme ficou demonstrado agora. O planeta vermelho começa a revelar os seus segredos, prelúdio da epopeia da sua conquista. Parabéns ao génio da raça humana!

José Alberto Mesquita, Lisboa

Evidências e ambiguidades na UE

Desde há muito que nos habituámos a ouvir falar dos progressos e retrocessos da União Europeia. Uma conjuntura onde merece relevância, na actualidade, o crescimento económico e a liberdade. Todavia, gera preocupação designadamente a saída do Reino Unido, a ausência de uma política de migração, a escravatura humana e os dias conturbados que se vivem na França, Itália e Alemanha. Circunstâncias que denotam um fracasso dos Estados-membros adjacente ao projecto europeu, para alguns, onde é necessário um paradigma de acção mais interventivo e solidário. E tudo isto, na minha perspectiva, carece de uma maior consciencialização dos responsáveis políticos em assumirem os erros para mudarem os comportamentos ao invés de se refugiarem unicamente na onda populista do Velho Continente. É que ao contrário estes funcionarão como catalisadores dos populismos e isso deve preocupar a Europa e todos os democratas. Como tal, perante os problemas que a UE tem como pendentes urge unir esforços para encontrar uma solução e construirmos o nosso futuro.

Manuel Vargas, Aljustrel

O 25 de Novembro de 1975

Este foi o dia em que as forças das esquerdas radicais que queriam transformar a jovem democracia portuguesa em ditadura tipo marxista-leninista foram derrotadas pelas forças militares democráticas. É de estranhar que não se tivesse ouvido ou visto uma referência a esta efeméride nos media nem no Governo ou na AR.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

