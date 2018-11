Vandalismo causa derrame de 8000 barris de petróleo na floresta da Amazónia

A Petroperu, empresa petrolífera estatal do Peru, afirmou nesta quarta-feira que cerca de 8000 barris de petróleo foram derramados na floresta da Amazónia (do lado do Peru) depois de um grupo de vândalos terem cortado o oleoduto e terem impedido os técnicos de reparar a canalização.

O sistema de tubos começou a largar petróleo na noite de terça-feira depois de ter sido sabotado por membros da comunidade indígena Mayuriaga, disse a empresa Petroperu em comunicado.

A empresa refere em comunicado que já tinha avisado as autoridades de que a comunidade local tinha ameaçado atacar aquele troço do oleoduto em forma de protesto contra os resultados das eleições municipais na região. “É um assunto que nada tem a ver com a empresa”, afirmou Alva Hart na entrevista radiofónica.

“Os habitantes da comunidade impediram-nos de reparar a tubagem para impedir o petróleo de verter do tubo”, disse a porta-voz da Petroperu, Beatriz Alva Hart, em entrevista com uma rádio local, a RPP. Não foi possível obter declarações por parte dos líderes da comunidade Mayuriaga.

O oleoduto em causa transporta petróleo dos campos petrolíferos no lado da Amazónia que fica no Peru – o Peru é um dos nove países que alberga a floresta, ainda que o Brasil tenha a maior percentagem – para a refinaria da Petroperu localizada na costa do Pacífico. Nos últimos dois anos, tem sido sucessivamente alvo de ataques.

Desde 2016, 15 ataques fizeram com que mais de 20 mil barris de petróleo fossem derramados a partir deste oleoduto da empresa na Amazónia. Segundo o regulador peruano OEFA (Organismo de Avaliação e Fiscalização Ambiental), foram derramados mais 5600 barris resultantes de falhas no sistema ou de corrosão.

