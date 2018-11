Vitória no Mississípi aumenta maioria republicana no Senado

Faltava ainda uma eleição para fechar a composição do Senado, depois das eleições no início do mês em que o Partido Republicano perdeu a maioria na Câmara dos Representantes para o Partido Democrata. Já se sabia que o partido do Presidente, Donald Trump continuaria maioritário no Senado mas só agora se sabe a dimensão dessa maioria: 53 republicanos e 47 democratas.

A corrida no Mississípi, um estado tradicionalmente republicano, acabou por ser mais renhida do que o previsto e os dois candidatos - a vencedora, Cindy Hyde-Smith, e o democrata Mike Espy - tiveram de disputar uma segunda volta depois de reunirem ambos 41% a 6 de Novembro (as leis do estado obrigam a uma segunda volta se ninguém tiver conseguido 50% dos votos). Desta vez, e apesar de alguns percalços, a republicana Hyde-Smith venceu de forma clara – com quase todos os votos contados, tinha 53,9%; Espy ficava-se pelos 46,1%.

Esta vitória faz de Hyde-Smith a primeira mulher alguma vez eleita para o Congresso pelos eleitores do Mississípi. Apesar disso, a campanha ficou marcada pelas questões raciais. A eleição tornou-se muito mais competitiva quando foi divulgado um vídeo, no início do mês, em que a republicana, branca, afirmava que se um apoiante a convidasse “para um enforcamento público”, ela “estaria na fila da frente”.

Durante um debate, na semana passada, a republicana de 59 anos disse que a expressão “enforcamento público” não reflectia “nenhuma intenção maldosa”. “Saiu da sua boca. Não sei o que está no seu coração, mas todos sabemos o que sai da sua boca”, respondeu o seu rival, que foi o primeiro negro eleito para a Câmara dos Representantes desde a Reconstrução (1865-77, o período que se seguiu à Guerra Civil).

Foto O candidato democrata depois de votar, na terça-feira Jonathan Bachman/Reuters

Para muitos, os comentários de Hyde-Smith evocaram um passado de linchamento de afro-americanos, num estado marcado por uma história de violência racial. Houve empresas que pediram de volta as doações que tinham feito à candidata.

Numa declaração depois de conhecidos os resultados, a senadora eleita prometeu “representar todos os habitantes do Mississípi, independentemente do candidato em que votaram”. Admitindo a derrota, Espy, de 64 anos, afirmou-se “orgulhoso de uma campanha histórica”.

