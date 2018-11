Pintor José Emídio é o novo presidente da Cooperativa Árvore

O pintor José Emídio da Silva é o novo presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Actividades Artísticas Árvore, do Porto. A esmagadora maioria dos 369 associados da Cooperativa Árvore com as quotas em dia votaram nesta terça-feira em José Emídio, que disputou as eleições para os novos órgãos sociais da instituição com o economista António Rocha Moreira.

O novo presidente - que arrecadou 165 votos contra os 57 sufrágios conquistados pelo seu adversário, num total de 222 votos válidos - enalteceu o empenho dos associados nestas eleições, cuja votação considerou “histórica” na Árvore. “Pela primeira vez em mais de 50 anos, houve duas listas o que evidencia a importância destas eleições”, disse ao PÚBLICO José Emídio, garantindo que “não há memória de uma votação tão expressiva”.

“O facto de haver dois projectos fez com que as pessoas se interessassem um bocadinho mais, o que resultou numa maior mobilização porque as pessoas queriam votar no seu projecto”, declarou o novo homem forte da Cooperativa de Actividades Artísticas Árvore.

Animado com a vitória nas urnas, José Emídio, que está ligado à vida da Árvore há 40 anos – 30 dos quais como director – vai aproveitar o dia de quarta-feira para descansar, mas garante que a partir de quinta-feira vai começar a promover as primeiras reuniões para pôr o seu projecto em marcha.

Afirmando que a “votação é soberana”, o economista António Rocha Moreira vai continuar a frequentar a Árvore. “Não vejo nenhuma razão para me afastar até porque não pretendo deixar de ser sócio”, afirmou o candidato, lamentando o pouco tempo que a sua candidatura dispôs para passar a mensagem do seu projecto.

“O tempo de que dispusemos para apresentar a candidatura foi muito exíguo. Fizemos o que nos foi possível”, aponta António Rocha Moreira, acrescentando que as pessoas que "propõem a mudança de um projecto ficam com o ónus de querer mudar alguma coisa, mas isso só se consegue com tempo”.

Tanto José Emídio como António Rocha Moreira integravam a actual direcção. O candidato derrotado tinha apresentado a sua demissão da direcção quando Amândio Secca, o grande impulsionador da Cooperativa Árvore, morreu, em Junho deste ano, aos 93 anos.

