Vieira e Rui Vitória reúnem-se esta quinta-feira para discutir futuro

Luís Filipe Vieira e Rui Vitória vão reunir-se nesta quinta-feira, no Centro de Estágios do clube, no Seixal, para discutir o futuro, confirmou nesta quarta-feira o PÚBLICO junto de fonte oficial do Benfica. Em causa está a continuidade ou não do treinador dos “encarnados” na Luz, depois dos recentes maus resultados da equipa de futebol e da crescente contestação dos adeptos ao técnico.

Nesta quarta-feira à noite, o jornal A Bola, avançava mesmo que a decisão já estava tomada e que Rui Vitória iria deixar o clube, informação que o PÚBLICO não conseguiu confirmar. No caso da saída de Vitória se consumar, será um volte-face em relação àquilo que Filipe Vieira tem dito reiteradamente. No dia 30 de Outubro, o líder benfiquista chegou mesmo a dizer, em entrevista à TVI: “Se o Rui Vitória saísse neste momento era altamente prejudicial para o Benfica."

Há cerca de um mês, a convicção do presidente do Benfica era que o Rui Vitória era “o treinador indicado para desenvolver o projecto do Benfica”. "O Rui Vitória tem feito um trabalho fantástico. Consegue ter sempre equipas fantásticas, competitivas, nunca esquecendo a formação do Benfica. É o homem certo para o projecto que o Benfica quer. Por minha vontade garanto que ele será o treinador até ao final do seu contrato [2020]. Só se ele não quiser ficar", declarou Vieira.

As críticas a Rui Vitória, contudo, têm aumentado desde então e a contestação tem sido visível nos estádios, com lenços brancos a serem mostrados pelos adeptos devido ao descontentamento com as exibições e os resultados.

O mais recente foi a goleada de 5-1 sofrida na terça-feira, em Munique, frente ao Bayern, na Liga dos Campeões, que colocou as “águias” fora da competição. No campeonato, os “encarnados” ocupam o quarto lugar, a quatro pontos do primeiro, FC Porto, tendo registado duas vitórias (FC Porto e Tondela) e duas derrotas (Belenenses SAD e Moreirense) nos últimos quatro jogos. O próximo encontro do Benfica é já no sábado, na Luz, frente ao Feirense.

