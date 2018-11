Tiger Woods como nunca visto na GOLFTV da Discovery

Na sequência de um importante desenvolvimento, relacionado com a parceria estratégica entre a Discovery, Inc. e o PGA TOUR, a GOLFTV anunciou hoje ter chegado a um acordo exclusivo, global e de longa duração, com Tiger Woods, vencedor de 80 torneios do PGA TOUR e 14 Majors.

A partir de Janeiro de 2019, impulsionada pelo PGA TOUR, a GOLFTV, um novo serviço global de streaming, em direto e on-demand, desenvolvido pela Discovery e pelo TOUR, irá colaborar com Woods numa vasta gama de programas, na criação de conteúdos e narração de histórias, que oferecerão aos fãs uma visão autêntica da vida, mente e desempenho de jogo do ícone.

A parceria com a GOLFTV revelará Woods de uma forma nunca antes vista pelos fãs, proporcionando a estes uma oportunidade inigualável de se aproximarem das rotinas de treino, preparação e vida na estrada do norte-americano, através de uma variedade de programação apresentada exclusivamente na GOLFTV.

PUB

“Tenho observado como a Discovery e o David Zaslav construíram uma plataforma global de desporto com o Eurosport, com os Jogos Olímpicos e com o lançamento da GOLFTV connosco no PGA TOUR, por isso, acredito que são os parceiros ideais para nos ajudarem a fazer crescer a modalidade. São globais, compreendem o desporto e sabem como construir audiências maiores, mais novas e mais jovens. É uma ligação perfeita e estou extremamente entusiasmado de ser um verdadeiro membro da equipa Discovery Sports”, disse Woods.

PUB

“Adoro a visão da GOLFTV e a ambição que tem em se tornar no principal destino de entretenimento de golfe em todo o mundo. Ter a minha própria plataforma para comunicar é o culminar do trabalho árduo da minha equipa e da equipa da Discovery. Vamos criar conteúdos para todos, quer joguem há muito tempo, quer sejam apenas principiantes. Irei partilhar histórias e darei perspetivas sobre a minha abordagem nunca antes vistas. Este é um momento muito emocionante para o golfe e para mim, por isso, poder fazer parte da visão de expansão da modalidade em todo o mundo é fantástico. Eu não vejo a hora de poder começar a partilhar meus conhecimentos na GOLFTV”, acrescentou.

PUB

“Eu quero falar com fãs e jogadores de golfe em qualquer lugar, diretamente, e só através de mim. Isso é importante para mim. Falar sobre o que nos interessa: o que está a acontecer no campo, como jogar melhor, como fazer pontuações mais baixas amanhã, como posso ganhar aos meus amigos? O David explicou como a GOLFTV é para os fãs e para os jogadores, o único destino possível e para onde todos querem ir, e ele está a construir algo que toda a gente vai querer”, observou Woods.

Woods e GOLFTV estão a colaborar com o objetivo de desenvolver:

• Treino semanal e vídeos instrutivos para melhorar seu jogo;

• Acesso exclusivo às rotinas de preparação de Tiger;

• Acesso aos bastidores antes e depois das rondas dos torneios do PGA TOUR;

• Comentários únicos e exclusivos após as rondas.

“Ter a possibilidade de ensinar é emocionante. Sempre me concentrei apenas no meu jogo e essa experiência pode ajudar outros jogadores em qualquer parte. Seja um jogador experiente ou alguém que está a começar, existem algumas coisas que nos podem ajudar sempre a jogar melhor. É uma forma de retribuir às pessoas que amam a modalidade tal como eu. Se puder ajudar a próxima geração a gostar mais do desporto e a jogar melhor, isso é muito especial”, concluiu Woods.

Esta será uma estreia para Woods. Os conteúdos serão exclusivamente detidos a nível global pela GOLFTV, inclusivamente nos Estados Unidos, onde a Discovery tem a oportunidade de executar uma estratégia de distribuição própria ou em parceria.

PUB

David Zaslav, Presidente e CEO da Discovery: "Estou extremamente feliz de poder dar as boas-vindas ao Tiger à família Discovery e à GOLFTV, uma verdadeira superestrela que se junta à nossa empresa de contadores de histórias e marcas de classe mundial. No coração da Discovery está a narração de histórias de alta qualidade, através das vozes mais autênticas, credíveis e fiáveis. O Tiger é o melhor exemplo de um atleta de classe mundial e uma figura cultural pela qual o público está apaixonado e acompanha de perto por todo o globo. A parceria global com o Tiger é um exemplo perfeito de nossa estratégia de colaborar exclusivamente com os principais talentos para alargar as plataformas de média globais e aproveitar nossa infraestrutura internacional de distribuição e tecnologia para agregar audiências e construir valor a longo prazo”, afirmou.

"O Tiger a juntar-se a nós, deixa-me confiante de que a GOLFTV vai estabelecer o novo padrão de qualidade máxima para uma transmissão desportiva abrangente, alimentando os fãs de golfe quando e onde quiserem consumir o que mais amam”, acrescentou Zaslav.

Esta parceria com a GOLFTV chega no momento ideal da carreira de Woods, após a vitória histórica no TOUR Championship 2018, no passado mês de setembro.

Alex Kaplan, Presidente e Diretor Geral da Discovery Golf: "É um privilégio dar as boas-vindas ao Tiger à equipa da GOLFTV. Não há ninguém no mundo que espelhe tão bem a modalidade como o Tiger ou que tenha a base de fãs que ele tem. O Tiger tem muita sabedoria para partilhar dentro e fora dos campos. Estamos muito entusiasmados de lhe oferecer uma plataforma global para fazer precisamente isso, e dar ao nosso público, em mais de 200 mercados e territórios, uma visão mais detalhada do Tiger nos ‘greens’ e nos bastidores.

“A parceria de longo prazo com o Tiger reflete a nossa ambição à medida que implementamos o serviço nos próximos anos, procurando transformar a GOLFTV num verdadeiro ecossistema para tudo o que está relacionado com o golfe: ver, aprender e jogar”, acrescentou Kaplan.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A GOLFTV apoiada pelo PGA TOUR estará disponível para os fãs a partir de Janeiro de 2019*. Emite mais de 2,000 horas de ação em direto, todos os anos, bem como um vasto leque de conteúdos premium on-demand entre os quais se contam os momentos mais emocionantes da modalidade, jogadores estrela e torneios em todos os ecrãs e dispositivos. A cobertura, em direto, do PGA TOUR será abrangente e incluirá THE PLAYERS Championship, os Playoffs da FedExCup e a Presidents Cup.

Discovery Sports é o líder global em desporto em direto com marcas abrangentes e parceiros exclusivos com desportos e eventos premium entre os quais se incluem: Eurosport e Eurosport Player, os Jogos Olímpicos, as corridas de ciclismo - Volta a França, Volta a Itália e Volta a Espanha, os torneios de ténis – Wimbledon, Open dos Estados Unidos, Roland Garros e Open da Austrália - ATP Tour, as ligas de futebol Bundesliga, Premier League inglesa, UEFA Liga Europa, Eliteserien, o PGA TOUR, o Torneio das Seis Nações de Rugby, os Campeonato do Mundo de Esqui da FIS, o Moto GP ou o Mundial de Fórmula E.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB