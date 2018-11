A nona vitória seguida do FC Porto garante o apuramento e primeiro lugar

Quanto a 7 de Outubro o FC Porto sofreu no Estádio da Luz a segunda derrota na I Liga, tantas quantas as sofridas durante todo o campeonato na época passada, Sérgio Conceição não disfarçou algum azedume pela exibição débil da sua equipa contra o Benfica, mas com o carisma habitual, deixou uma profecia: “Não gostamos de perder. Talvez esta seja a última derrota.” O vaticínio referia-se às provas internas, mas 52 dias e oito jogos depois, o treinador portista venceu todas as partidas que disputou, Liga dos Campeões incluída. No melhor momento da época, os “dragões” recebem esta noite o Schalke 04, que também atravessa uma fase positiva, e a conquista da nona vitória seguida garante matematicamente ao FC Porto o apuramento para os oitavos-de-final e o 1.º lugar do Grupo D.

Tal como na época passada, o sorteio não colocou em sorte nenhum “tubarão” no caminho do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas tal como na época passada, Sérgio Conceição prepara-se para ultrapassar um trio de rivais equilibrado e competitivo com distinção. Com um trajecto quase perfeito na prova até ao momento, os “dragões” terão pela frente esta noite a única equipa que ainda não conseguiram vencer no grupo mas, se repetirem o empate a um golo de 18 de Setembro em Gelsenkirchen contra o Schalke 04, Conceição iguala um feito apenas conseguido por Jesualdo Ferreira no FC Porto: garantir em duas temporadas consecutivas um lugar entre os 16 melhores da Champions. O objectivo portista passa, no entanto, por assegurar já o 1.º lugar do Grupo D o que, em teoria, colocará os “dragões” numa posição privilegiada para o sorteio dos oitavos-de-final.

Para o conseguir o FC Porto terá, todavia, que ultrapassar um Schalke 04 em clara retoma. Após um brilhante 2.º lugar na última Bundesliga, a equipa de Gelsenkirchen entrou com o pé esquerdo na época 2018-19. A saída do influente médio Leon Goretzka para o Bayern e o eclipse de Konoplyanka – o internacional ucraniano tentou até ao fecho do mercado de Verão forçar a sua transferência para Espanha -, colocaram muitos problemas a Domenico Tedesco, o promissor e cobiçado treinador do Schalke 04, que no passado mês de Setembro completou apenas 33 anos.

O habitual futebol musculado do adversário do FC Porto, com um sistema táctico de três defesas, demorou a encarrilar e a primeira partida da época que o Schalke 04 não perdeu em 2018-19 foi, precisamente, o duelo com os portistas na Alemanha. As cinco derrotas nas cinco primeiras jornadas da Bundesliga ameaçaram colocar em causa a reputação de Tedesco, mas a vitória frente ao Mainz no Veltins Arena, no final de Setembro, foi a aditivo que o Schalke 04 precisava: apenas duas derrotas nas últimas 11 partidas. Tedesco, porém, mostrou-se nesta terça-feira prudente, ao fazer no Estádio do Dragão a antevisão do duelo com o FC Porto: “Após cinco derrotas no início da época, disse que nem tudo estava mal. Após esta última vitória por cinco golos [contra o Nuremberga], também não está tudo bem. Mesmo assim, estamos contentes por retribuir o apoio dos nossos adeptos.”

Mas nesta quarta-feira, no Porto, os adeptos estarão esmagadoramente do lado de Sérgio Conceição, que antecipou dificuldades contra os alemães: “Arrisco dizer que vamos ter o jogo mais difícil nesta fase de grupos, mas estamos preparados.” Reconhecendo a “importância de garantir o 1.º lugar do grupo”, o treinador do FC Porto garantiu que os seus jogadores “não vão estar pressionados por isso”.

