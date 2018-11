Marcel Keizer: "Ganhar o jogo com bom futebol"

Já se percebeu que Marcel Keizer não é homem de muitas palavras, mas de frases curtas e ideias simples. E não adianta puxar muito por ele porque as respostas serão sempre assim. O técnico holandês faz nesta quinta-feira a sua estreia europeia pelo Sporting em Baku, frente ao Qarabag, em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo E da Liga Europa, e o objectivo é simples: ganhar e, se possível, a jogar bem.

"Queremos ganhar o jogo e esperar que seja com bom futebol, mas a primeira coisa que queremos fazer é ganhar", declarou o treinador holandês, que se estreou no último sábado pelos "leões" com um triunfo por 4-1 num jogo da Taça de Portugal frente ao Lusitano de Vildemoinhos.

O Sporting pode já garantir no Azerbaijão a qualificação para a fase a eliminar da Liga Europa (cuja final será em Baku). Uma vitória garante o apuramento, mas um empate também pode chegar se, no outro jogo do agrupamento, o Vorskla Poltava empatar ou perder com o Arsenal. Keizer agradece a ajuda do Arsenal, mas não quer depender de terceiros: "Estamos focados em nós. Queremos jogar bem. Se tivermos ajuda do Arsenal, é bem-vinda, mas para nós é importante fazer um bom jogo."

Com três semanas de trabalho no Sporting, Keizer diz que o conhecimento mútuo entre ele e os jogadores vai sendo maior. "Claro quando se trabalha mais tempo, melhor conheço os jogadores. Aprendemos uns com os outros todos os dias", frisou o holandês, dizendo que gostou de coisas no jogo da Taça, mas que há coisas a melhorar: "Falei com eles sobre o que precisamos de melhorar."

Sobre o que esperar do jogo com o Qarabag, Keizer deixou elogios ao campeão do Azerbaijão: "Ambas as equipas jogam para a ganhar. Claro que conhecemos o Qarabag, vi três jogos, têm um futebol muito bom, moderno e com um bom contra-ataque."

