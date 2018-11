Magnus Carlsen renova título mundial

Magnus Carlsen sagrou-se nesta quarta-feira campeão mundial de xadrez, renovando o título graças a um triunfo sobre Fabiano Caruana, por 3-0, no desempate por partidas rápidas, em Londres.

Foram necessárias três semanas, 12 empates consecutivos e o recurso ao tie-break para encontrar o campeão do mundo de 2018. No desempate, à melhor de quatro partidas, o norueguês foi claramente mais forte, mostrando-se mais à vontade face ao ritmo bem mais acelerado dos encontros.

Na primeira partida, Carlsen, a jogar de brancas, rapidamente tomou o controlo e, depois de série de trocas, ganhou uma pequena vantagem que conseguiu transformar num triunfo, que ocorreu após 55 movimentos.

Já com Caruana na posse das brancas, foi o norte-americano a ganhar uma ligeira vantagem na segunda partida, que os comentadores consideraram ter pressionado em demasia para tentar aproveitar. Resultado? Carlsen deu a volta e voltou a sair por cima.

A precisar de duas vitórias consecutivas para forçar novo desempate, ainda com menos tempo de reflexão, Caruana investiu no tabuleiro de forma ainda mais agressiva e o adversário, a quem um empate bastava, obteve o terceiro triunfo e fechou as contas.

"Foi um jogo disputado até ao fim e quero dar os parabéns ao Magnus. Defrontei um dos melhores jogadores da história do xadrez e dei tudo o que tinha (...). Sinto que recolocámos este jogo no mapa na América e espero que sirva para inspirar uma nova geração de jogadores", declarou Caruana, que desperdiçou, assim, a hipótese de se tornar no primeiro americano desde Bobby Fischer a sagrar-se campeão mundial.

