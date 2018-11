Lei marcial na Ucrânia obriga a transferir jogo de futebol para Kiev

A UEFA está a monitorizar atentamente as questões de segurança na Ucrânia, depois da recente instauração da lei marcial em várias áreas do país. A preocupação com a segurança das equipas estrangeiras ficou espelhada quando a entidade desportiva europeia decidiu, por precaução, transferir o jogo do Arsenal frente ao Vorskla — que se iria disputar na cidade de Poltava, uma das áreas abrangidas pela lei marcial — para Kiev, capital ucraniana.

A crescente tensão entre a Ucrânia e a Rússia, que remonta à anexação da Crimeia, em 2014, atingiu um novo pico no domingo, com a captura de três navios da Marinha ucraniana, com 24 homens a bordo.

Foto Estádio Olímpico recebeu a mais recente final da Liga dos Campeões KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Em comunicado, a UEFA explica que o jogo referente ao Grupo E — ao qual pertencem ainda Sporting e Qarabag — levantou preocupação junto do comité responsável pela segurança: “O Painel de Emergência da UEFA tomou hoje [quarta-feira] a decisão de transferir o jogo do FC Vorskla na fase de grupos da UEFA Europa League contra o Arsenal FC da cidade de Poltava, na sequência da introdução da lei marcial em determinadas regiões da Ucrânia”.

A partida da próxima quinta-feira terá lugar no Estádio Olímpico de Kiev, com capacidade para 70 mil espectadores. O recinto desportivo recebeu a mais recente final da Liga dos Campeões, na qual o Real Madrid venceu o Liverpool.

Cerca de 500 adeptos dos “gunners” já tinham agendado a viagem para Poltava, a 300 quilómetros da capital ucraniana. Nos habituais avisos aos adeptos britânicos que se deslocam ao estrangeiro, o Governo inglês alertou para a situação da instauração da lei marcial em certas partes do país, avisando os adeptos da “presença acrescida de membros das forças de segurança” e aconselhando os viajantes a “manterem-se atentos” e a seguirem os conselhos das autoridades locais.

Em caso de triunfo em Kiev, o Arsenal confirma a passagem aos oitavos-de-final como líder do Grupo E. O Sporting manter-se-á atento à partida dos "gunners" porque, se se registar uma vitória britânica, confirma também a passagem à fase a eliminar da competição.

