Houve minutos de silêncio e braçadeiras negras. Mas, afinal, o jogador estava vivo

Um clube de futebol amador na Irlanda lamentou ter anunciado erradamente que um dos seus jogadores tinha morrido na sexta-feira.

O Ballybrack FC, de Dublin, chegou a informar a liga sénior de Leinster que Fernando Nuno La-Fuente tinha morrido num acidente de mota após um treino. No entanto, o futebolista estava em viagem para Espanha, onde foi visitar a família sem qualquer constrangimento.

O Ballybrack tinha um jogo marcado para sábado, mas acabou por ser adiado. Além disso, os outros jogos do campeonato tiveram direito a um minuto de silêncio antes do início e todos os futebolistas utilizaram braçadeiras negras. Vários clubes chegaram a prestar condolências ao clube e às pessoas próximas do jogador nas redes sociais.

Apesar do pedido de desculpas pelo incómodo que esta informação errada causou, o Ballybrack FC continua a ser criticado.

O presidente da liga sénior de Leinster ?desconfia que o clube “pretendia que o jogo fosse adiado”. David Moran diz que desconfiou assim que o anúncio da morte foi feito porque o clube não prestou esclarecimentos.

“Verificámos os hospitais, em todos os lugares. Ninguém conseguiu encontrar nada sobre o jogador", disse ao jornal irlandês RTÉ Sport. Entretanto, "alguns dos seus companheiros de equipa divulgaram nas redes sociais que ele tinha voltado para a Espanha há quatro semanas”.

“Tivemos um minuto de silêncio pelo jogador. Absolutamente ridículo. Nunca tivemos nada assim”, acrescentou o dirigente, depois de revelar que esta quinta-feira será anunciada uma sanção ao clube pela atitude “irresponsável”.

