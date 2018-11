Há uma queda de água para ouvir no spa do Sheraton

A música não é oriental, não se ouvem sininhos nem cítaras mas um piano a tocar bem devagar para que entremos no ritmo adequado a uma ida ao spa. A ideia é desacelerar e usufruir de uma massagem relaxante no centro de Lisboa. O Spirito Spa fica no Sheraton Lisboa. É só preciso entrar no lobby do enorme edifício, virar à direita, chamar o elevador e carregar no botão que diz "spa".

Nesse andar misterioso, que fica abaixo do lobby, a luz entra pelas grandes janelas viradas para o interior do edifício. Num espaço de 1500 metros quadrados há nove salas de tratamento, enormes e elegantemente decoradas – mais uma vez, não há floreados orientais, mas móveis negros pesados e paredes decoradas com silhuetas femininas pintadas em posições confortáveis.

Uma das salas está preparada para o tratamento Vichy (170 euros, 110 minutos) e outra tem duas banheiras, a pensar nos tratamentos para casais, é a suite VIP. O zen lounge, assim se chama a sala de estar, tem um enorme sofá e uma televisão onde as imagens nos levam aos outros hotéis da cadeia, nos quatro cantos do mundo.

O Spirito também tem um ginásio O Sheraton Fitness é o espaço de ginásio, com máquinas, do Sheraton Hotel e que fica paredes meias com o Spirito Spa. É possível a clientes do exterior serem membros deste ginásio e treinar num espaço exclusivo. Para tal pode aderir por uma mensalidade de 150 euros (individual) ou 145 euros (família). Se quiser ir apenas três vezes por semana pode pagar 100 euros por mês e a opção por ser acompanhado por um personal trainer custa 50 euros (60 minutos). Os benefícios de adesão passam por ter um desconto de 15% nos tratamentos do spa, e nos restaurantes e bares do Sheraton, 20% de desconto sobre o valor do Day Spa e outros descontos, por exemplo, para reserva de alojamento. O estacionamento é gratuito durante a utilização das instalações do Spa. Spirito Spa

Horário: Diariamente das 7h às 22h; o Sheraton Fitness está aberto 24h para os clientes do hotel.

Morada: Rua Latino Coelho, 1, Lisboa

Telefone: 213 120 213

E-mail: [email protected]

Internet: www.sheratonlisboa.com

Rosa Teixeira é a terapeuta que nos recebe e nos convida a escolher o óleo de massagem – mais relaxante ou mais energizante –, da Espa, a marca de cosmética natural com a qual o Spirito trabalha. Optamos pelo primeiro e depois somos convidados a deitarmo-nos na mesa de massagem, de costas para baixo.

Assim que a terapeuta nos toca nas palmas dos pés com os seus polegares percebemos que tem formação em várias áreas, a começar pela reflexologia, depois à medida que a massagem é feita percebemos as influências da terapia chinesa e aiurvédica.

Rosa Teixeira sobe até às costas e com as suas mãos fortes estica e puxa, de maneira a que os nossos músculos se soltem da prisão em que o stress os prende. A seguir à costas é a vez das pernas e dos braços.

Quando nos voltamos de barriga para cima, começamos a ouvir o barulho da água, como se de uma queda de água se tratasse. Esteve ali desde sempre, mas só nesse momento é que conseguimos relaxar, com a água a correr e as mãos de Rosa Teixeira de novo nos pés, pressionando os pontos certos, subindo até às coxas, e depois aos braços e daqui até às mãos onde cada dedo é manipulado e, mais uma vez, a terapeuta toca em pontos na palma das mãos que nos fazem sentir bem.

A massagem é intensa e o aroma do óleo ajuda a descontrair – Rosa elege a aromoterapia como a sua preferida –, mas quando a terapeuta chega à zona do pescoço e ombros, voltamos a sentir toda a tensão acumulada e a profissional confirma que esta é uma zona que precisa de ser muito trabalhada ou que precisamos de mudar de vida, pelo menos de ter um ritmo menos acelerado.

Segue-se o rosto – a diferença vê-se no final, ao espelho, pois parece que rejuvenescemos e Rosa recomenda um tratamento facial personalizado que, garante, mantém a pele jovem e firme (105 euros, 50 minutos) –, e por fim o couro cabeludo, com massagem e leves puxões de cabelo e toda a cabeça parece flutuar. Agora sim, chegou o momento de relaxar, mas também chegou ao fim o tratamento. Rosa toca uns sininhos e sai de mansinho. Ficamos a sós com a queda de água e o piano.

As propostas no Spirito Spa são muitas desde esta massagem relaxante (95 euros, 50 minutos) à desportiva (105 euros, 50 minutos); mas também pode optar por fazer apenas costas, pescoço e ombros (55 euros, 25 minutos), um tratamento revigorante dos pés (65 euros, 25 minutos), além da drenante (105 euros, 50 minutos) ou a aiurvédica (145 euros, 80 minutos). Os tratamentos mais caros são os feitos a dois (240 euros, 80 minutos) com a opção de banho de hidromassagem com morangos e um flute de champanhe (30 euros por pessoa).

Estas são as massagens mais populares, mas há outras propostas, informa Rosa. Por exemplo, existe a opção de fazer um dia no spa, com acesso ao hammam, sauna, jacuzzi, piscina exterior aquecida, sala de relaxamento e ao ginásio (35 euros em época baixa e 50 na alta). O Spirito está aberto das 7h às 22h e muitos dos clientes não são do hotel.

No final, já de roupão vestido, regressamos ao lounge onde bebericamos um chá quente e trincamos uma bolacha de aveia. Também há fruta – as maçãs estão postas em locais de passagem, entre o balneário e as escadas que dão para a piscina, por exemplo –, além de água aromatizada. Ali ficamos, à espera que a pele fique mais hidratada com o óleo de massagem e que a chuva suavize de maneira a que possamos regressar ao bulício da cidade.

O Culto fez a massagem relaxante intensiva a convite do Spirito Spa.

