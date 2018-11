Ao terceiro disco, os portuenses Salto fazem justiça ao nome. Férias em Família não é ainda a prometida incursão no território da electrónica, iniciada em 2014 com o episódico Can’t you see me (Beat Oven #01), mas uma incursão mais madura no rock e na pop que desde o início lhes alimenta a chama.

Fundado na Maia, o grupo começou por ser formado por Guilherme (ou Gui) Tomé Ribeiro (voz, guitarras, samples) e Luís Montenegro (teclas, samples, voz), ampliando-se com Tito Romão (bateria) e Filipe Louro (baixo e voz). Com um primeiro disco lançado em 2012, Salto, a que se sucedeu Passeio das Virtudes, em 2014, de onde ecoam ainda temas como Deixar cair, Mar inteiro ou Lagostas, o grupo criou entre a Maia e Marvila, em Lisboa (onde têm agora um estúdio), um terceiro álbum descrito como “um diário de sonhos, escrito por quem ainda sonha mesmo depois de acordar.”

É desse álbum, a apresentar ao vivo no Lux em 6 de Dezembro, que os Salto vão interpretar alguns temas no Auditório do PÚBLICO, falando do seu trabalho com o jornalista Nuno Pacheco.