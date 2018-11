Em Lisboa e no Porto, passa-se mais de uma hora por dia em deslocações

Em média, os residentes da área metropolitana de Lisboa e do Porto passam mais de uma hora por dia em transportes. Em Lisboa são 72,5 minutos e no Porto, 66,8 minutos, de acordo com os resultados dos Inquéritos à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta terça-feira.

Estes são valores médios. Há quem demore mais e menos tempo em deslocações dentro das duas grandes áreas metropolitanas nos dias úteis. No caso de Lisboa são os moradores do município que mais tempo despendem nas suas deslocações: uma hora e 24 minutos por dia, em média. Quem demora menos tempo, são os residentes em Mafra, que demoram apenas 59 minutos em deslocações durante os dias da semana.

No Porto, são os residentes em Vila Nova de Gaia que mais tempo gastam em deslocações – em média, passam uma hora e 20 minutos. Já os residentes de São João da Madeira passam 46,1 minutos e são os que menos tempo despendem em deslocações nos dias úteis.

Quem se dirige para Lisboa faz em média 2,60 viagens por dia e quem se dirige para o Porto faz 2,72 viagens, com tempos de deslocação diferentes: 24,5 minutos em Lisboa e 22 minutos no Porto. Em ambos os casos, mais de 30% das deslocações foram feitas para ir e regressar do trabalho.

Em Lisboa, as deslocações são maioritariamente entre os municípios da Amadora (87,7% dos inquiridos) e Odivelas (84,6%) para o centro da capital. No Porto, a situação é ligeiramente diferente: as deslocações acontecem dentro do próprio município (85% dos casos) ou em Matosinhos (83%).

Em média, estas deslocações somam 11 quilómetros para quem vive na área metropolitana de Lisboa. Quem vive em Alcochete, o município mais longínquo, tem de percorrer 15,2 quilómetros. Por contraste, os residentes no município de Odivelas fazem apenas 8,7 quilómetros por dia.

Na área metropolitana do Porto, as deslocações médias foram de 10,6 quilómetros. Os residentes em Gondomar são quem tem de percorrer uma maior distância diariamente: uma média de 13,2 quilómetros. Desde Vale de Cambra são apenas 7,5 quilómetros.

Transportes públicos são a terceira opção

O automóvel continua a ser o meio de transporte preferido de quem se desloca para as áreas metropolitanas – especialmente no Porto, onde 67,6% dos inquiridos admitiram que era o seu meio principal de transporte. A taxa de ocupação automóvel, isto é, o número de pessoas que transporta cada carro, é de 1,56 pessoas naquela área metropolitana

Em Lisboa, a percentagem de utilização automóvel era ligeiramente mais baixa, de 58,9% e a taxa de ocupação era de 1,60 pessoas.

Há, no entanto, quem prefira deslocar-se a pé ou de bicicleta. Em Lisboa, essas pessoas representam 23,5% dos casos – mas apenas 0,5% usam bicicleta. No Porto, a percentagem é ligeiramente mais baixa: 18,9% preferem andar e apenas 0,4% usam bicicleta.

Os transportes públicos surgem em terceiro na preferência dos portugueses que vivem naquelas áreas metropolitanas: representam 15,8% das deslocações em Lisboa e 11,1% no Porto.

