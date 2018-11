Governo anuncia reforço da verba para descontos nos passes

O secretário de Estado-Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, anunciou o reforço de verba de 83 para 104 milhões de euros para a redução das tarifas nos passes nos transportes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

O anúncio foi feito durante a discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2019, esta manhã, depois de o PSD e do CDS exigirem que os descontos fossem alargados para todo o país. A proposta de OE previa uma dotação de 83 milhões de euros. “Trabalhámos nestes dias, podemos aumentar isto até 104 milhões”, disse José Mendes, referindo que a verba permite acompanhar propostas de bancadas parlamentares. Há uma proposta do PCP que prevê 104 milhões de euros para os descontos nos passes para permitir uma maior abrangência da medida no território nacional.

PUB

Depois do anúncio, o social-democrata Emídio Guerreiro insistiu em saber se o reforço permitirá alargar os descontos a todo o país, mas ficou sem resposta. Logo numa primeira intervenção, o deputado considerou que o modelo proposto pelo Governo – de só abranger Lisboa e Porto – é “inaceitável”. A proposta é que “todos paguem os passes de alguns”, afirmou, desafiando as restantes bancadas a votar a favor da proposta do PSD.

PUB

Também Hélder Amaral, do CDS-PP, anunciou que votará a favor de todas as propostas de redução de tarifas para todos.

PUB

PUB