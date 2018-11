A fotografia Oak Sunrise, do fotógrafo profissional Alan Price, foi a vencedora do concurso International Garden Photographer of the Year, que este ano distinguiu os melhores fotógrafos de jardins dentro da temática Celebrating Our Oaks ("Celebrando os nossos carvalhos", em tradução livre). "Era Inverno e estava uma manhã de nevoeiro (...) Os primeiros raios de luz iluminavam a paisagem e recortavam a forma intricada deste espécime de carvalho", descreveu Alan, em comunicado dirigido à organização do concurso, cujos vencedores foram conhecidos esta terça-feira, 27 de Novembro.

O concurso foi criado em conjunto por várias organizações governamentais e de caridade, bem como por instituições dedicadas à investigação dos carvalhos e à sua protecção de pestes e doenças. O fotolivro Celebrating Our Oaks, que reúne as melhores imagens submetidas a concurso (algumas das quais presentes nesta fotogaleria), é lançado também a 27 de Novembro de 2018; a receita proveniente da venda será destinada a projectos de investigação e monitorização das espécies de carvalhos, "de forma a preservar o seu lugar nas paisagens do Reino Unido", refere o concurso em comunicado.