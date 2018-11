Brincar ao Inverno

Gosto muito deste tempo esconde-esconde e cai-cai que é uma das gracinhas do fim do Outono português.

É um tempo sensato que compreende os nossos diferentes pontos de vista. “Agora vou chover”, diz ele, “porque as plantas me estão a pedir. Já sei que há muitos de vocês que não gostam de apanhar molhas. Pois tenham um bocadinho de paciência que daqui a pouco prometo que ponho cá fora o sol.”

Só a escuridão prematura, imposta por decreto, soa a falso. De resto estas últimas semanas do Outono parecem uma série de provas de esforço. Dão-nos uma noite de frio, mas no dia seguinte já está quentinho. Preparam-nos a pele para o frio, como fazem com a pele das uvas.

Quando chegar o Inverno, estaremos prontos. Em Portugal isso significa não estarmos prontos – e com muito orgulho. A inocência paga-se cara, porque é um produto de luxo e aos portugueses não pode faltar luxo algum.

Vai-nos chocar o frio. Frio já nós temos agora. Vai-nos chocar a chuva. De chuva já estamos nós fartos. Vai-nos chocar o trânsito da febre do Natal. Nada levaria a crer que houvesse tanta confusão.

A luz fica baça, com o ar a carregar-se de água. Deixa de apetecer sair à noite. Os almoços soalheiros passam por milagres. Vem uma nesga de sol e é ouvir o coro de portugueses em transe, como se tivessem sido transportados para uma terra desconhecida, a exclamar: “Ai, está tão bom. Ai, está-se tão bem. Quem diria? Isto não há sítio mais bonito do que o nosso, desculpem lá...”

Desculpamos todos. E no dia seguinte rebenta a tempestade.

