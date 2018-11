Embaixador israelita na ONU diz que Trump tem plano de paz para o Médio Oriente pronto

O Irão está determinado a lutar contra o plano que a Administração Trump está a ultimar para uma resolução do conflito israelo-palestiniano, disse o presidente do parlamento iraniano, Ali Larijani, citado pela agência Isna.

O Presidente dos Estados Unidos prometeu apresentar um “acordo final” entre israelitas e palestinianos, que segundo o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, citado pela agência Reuters, pode ser divulgado no início de 2019. Foi elaborado pelo genro e conselheiro de Donald Trump, Jared Kushner.

PUB

As suas linhas não foram reveladas, mas os palestinianos temem poder ser os grandes perdedores. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmaoud Abbas disse em Setembro na ONU que os Estados Unidos não podem ter o estatuto de mediador único no Médio Oriente, e acusou o Presidente Donald Trump de pôr “em perigo” a solução a dois Estados, um israelita e outro palestiniano. Isto depois de Trump ter mudado a embaixada dos EUA para Jerusalém e de ter cortado os fundos de apoio a refugiados palestinianos.

PUB

PUB

Falando na segunda-feira à noite na Conferência Internacional sobre a Unidade Islâmica organizada anualmente em Teerão, Larijani declarou que o “acordo do século”, como é designado por Trump, é uma “conspiração” dos Estados Unidos e de Israel para determinar o domínio de Israel sobre o Médio Oriente.

“Lutaremos contra o regime israelita e não deixaremos que o acordo se concretize. Se os norte-americanos impõem actualmente sanções ao Irão e o pressionam é porque o Irão resiste contra Israel”, disse.

Washington e o seu aliado israelita querem “enterrar a questão palestiniana”, acusou. “Para atingir os seus objectivos tentam criar novos acordos políticos na região e dar destaque à questão dos xiitas e dos sunitas”, adiantou.

Citando a Arábia Saudita (sunita e grande rival regional do Irão) e os Emirados Árabes Unidos, o responsável iraniano alertou as monarquias do Golfo, cortejadas por Israel, contra qualquer normalização de relações com o Estado judaico.

Os governos dos países árabes “devem saber que não ganharão nada”, disse Larijani. "Os povos da região consideram Israel um tumor cancerígeno e odeiam-no”.

Entre os países árabes, Israel só tem relações diplomáticas com o Egipto e a Jordânia, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem proclamado que as novas realidades regionais, a começar pela expansão da influência do Irão, criam uma convergência de interesses e Israel tem estado envolvido numa ofensiva diplomática junto dos Estados do Golfo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Netanyahu esteve em Omã, no dia 25 de Outubro, onde foi recebido pelo sultão Qabous ben Saïd, no primeiro encontro a este nível entre os dois países desde 1996, e no último mês a ministra da Cultura e Desporto israelita, Miri Regev, visitou a grande mesquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, quando se visitou o emirado.

O ministro dos Transportes israelita, Yisrael Katz, apresentou há duas semanas em Mascate, Omã, um projecto de uma linha ferroviária ligando o Mediterrâneo aos países do Golfo através do seu país.

Os países árabes consideravam a solução da questão palestiniana como condição para uma normalização de relações com Israel.

PUB