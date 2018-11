Linha Verde do metro de Lisboa esteve cortada pela segunda manhã consecutiva

A circulação na Linha Verde do Metropolitano de Lisboa, que esteve cortada nesta terça-feira devido a uma avaria num comboio na estação de Roma, foi retomada na totalidade às 9h20, disse à agência Lusa uma fonte da empresa.

A Linha Verde do metro de Lisboa esteve cortada na totalidade entre as 7h45 e as 8h32, altura em que passou a fazer-se a circulação entre Telheiras e Alvalade e entre o Areeiro e o Cais do Sodré.

Segunda interrupção consecutiva

Esta é a segunda manhã consecutiva que a linha verde do metro de Lisboa é interrompida. Já esta segunda-feira a circulação foi cortada depois de uma carruagem ter começado a deitar fumo no Intendente. Os passageiros que circulavam no metro davam conta de um intenso cheiro a queimado. A circulação foi retomada após uma intervenção dos bombeiros.

Em resposta ao PÚBLICO, a empresa responsável pela comunicação do metro de Lisboa esclareceu que a avaria de segunda-feira foi causada por uma fuga de ar no pneumático dos travões de um dos (vários) rodados do comboio. Quando a fuga foi detectada, o automatismo de segurança do sistema de travagem accionou o travão, gerando o fumo que invadiu o túnel.

Garantiu a empresa que "a segurança de pessoas nunca esteve em causa, e todo o episódio foi regularizado e a circulação retomada, sem mais incidentes, ao fim de 30 minutos".

