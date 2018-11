Paula Amorim e Vanguard ganham acesso a 1000 hectares na Comporta

A venda de dois grandes projectos da Comporta ao consórcio formado por Paula Amorim e pela Vanguard Properties foi aprovada esta terça-feira pelos participantes do fundo que gere os activos. Estes projectos, Comporta Links e Comporta Dunes, abrangem um total de 916 hectares, dos quais 63,9 com autorização de construção.

Em assembleia geral convocada esta terça-feira para o efeito, e de acordo com fonte próxima do negócio, a maioria dos detentores de unidades de participação (UP) votaram favoravelmente a venda. Aqui, foram decisivos os votos da Rio Forte, que estava ligada ao grupo BES/GES e detém 59% das UP, e o Novo Banco, que detém outros 15%.

O Herdade da Comporta - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, tem sido gerido pela Gesfimo, Espírito Santo e Irmãos desde a sua criação, em 2006. Defrontando-se com dificuldades desde o colapso do grupo GES/BES em 2014, os seus maiores activos são o Comporta Links e o Comporta Dunes.

O primeiro envolve uma área de 365 hectares no concelho de Alcácer do Sal, com um alvará de loteamento que, segundo o relatório de gestão do fundo, permite diversas construções nesta zona costeira: um campo de golfe, dois hotéis, dois aparthotel, três aldeamentos turísticos e vinte e dois loteamentos residenciais (com uma área bruta de construção de cerca de 290 mil metros quadrados).

No relatório referente a 2017, o conselho de administração, liderado por Pedro Espírito Santo de Melo Breyner, refere que já foram feitas algumas obras ao nível das infra-estruturas, mas que a incapacidade financeira do fundo, endividado e sem recurso a novos financiamentos, obrigou à sua suspensão em Outubro do ano passado. O prolongamento desta situação, dizia a gestão, “constitui um importante factor de risco relativo ao alvará de loteamento”.

O segundo, o Comporta Dunes, é maior do que o Comporta Links, em área total e em área de construção. São 551 hectares de terreno no concelho de Grândola (Carvalhal), para o qual existe a autorização de construção para três hotéis, um aparthotel, oito aldeamentos turísticos e quatro loteamentos residenciais, com uma área bruta de construção prevista de 349 mil metros quadrados. Neste caso, o alvará de loteamento foi prorrogado até ao final de 2020 e a atribuição e licenças como a do campo de golfe ficaram suspensas “com a manutenção da sua eficácia”, enquanto não se encontrava uma solução para os activos do fundo.

Paula Amorim fala em "passo decisivo"

Depois de um processo conturbado, que envolveu duas tentativas de venda que acabaram por cair por terra, a Gesfimo comunicou, no dia 25 de Outubro, que tinha assinado um contrato de promessa de compra e venda com o consórcio constituído pela Amorim Luxury (de Paula Amorim filha de Américo Amorim) e pela Port Noir Investments (da Vanguard Properties). Este acabou por ser o único grupo a surgir como interessado na terceira tentativa de venda, oferecendo cerca de 158 milhões de euros.

Em comunicado, Paula Amorim afirmou que hoje é “um dia muito importante” para a estratégia de crescimento da Amorim Luxury. A aprovação da venda dos activos da Herdade da Comporta ao consórcio do qual faz parte, destaca, é “um passo decisivo num longo processo”. “Acreditamos incondicionalmente num modelo de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade da região, crie emprego, traga mais abertura a outras pessoas e realidades, investimento de qualidade e qualifique os espaços públicos”, sustentou a empresária, que é também presidente do conselho de administração da Galp. “O futuro da Comporta começa agora”, realça.

Ao seu lado, como participante maioritário no consórcio (com um peso da ordem dos 80%), está a Vanguard, empresa de desenvolvimento imobiliário com sede em Lisboa e ligada ao investidor suíço Claude Berda e a José Cardoso Botelho. De acordo com o site oficial da empresa, esta tem estado focada no mercado residencial e no turismo, através de projectos de raiz ou de reabilitação em locais como a Comporta, Lisboa, Oeiras e Algarve.

