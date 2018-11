Diversificar a economia é receita para crescer?

No episódio desta semana do programa Com Tempo e Alma, o jornalista Sérgio Aníbal conversa com a investigadora Leonor Sopas, coordenadora do estudo “Diversificação e Crescimento da Economia Portuguesa”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A professora da Católica Porto Business School explica como uma economia que produza mais produtos complexos, isto é, que exijam a existência de mais saberes e capacidades, tem o potencial para crescer mais.

Com Tempo e Alma: um jornalista do PÚBLICO e uma especialista convidada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

