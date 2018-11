Grupo Hilton abre hotel na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa

O grupo Hilton anunciou que vai abrir um hotel em Dezembro de 2019 na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa. Este será o primeiro hotel da marca Curio Collection da Hilton em Portugal.

O hotel de luxo chamar-se-á The Emerald House e terá 67 quartos, um centro de fitness, um restaurante e um bar para hóspedes e residentes locais. Com uma área de 2156 metros quadrados, encontra-se em construção desde 2017.

PUB

O grupo hoteleiro classifica o investimento como “uma reabilitação de vários milhões de euros” – sem entrar em detalhes sobre o valor – em comunicado disponível na sua página online. The Emerald House nasce de um acordo de franchising com a empresa imobiliária GoldenFlamingo, proprietária do edifício a ser reabilitado.

PUB

“Abrir o primeiro hotel da Curio Collection em Portugal é um marco muito entusiasmante para nós”, assinalou em comunicado Mark Nogal, responsável pela marca Curio. “Portugal é reconhecido pela sua beleza sem igual, importância histórica e gastronomia única, e estamos confiantes que o The Emerald House irá oferecer aos turistas curiosos, que procuram experiências inesperadas e autênticas, acomodações verdadeiramente memoráveis”, acrescentou o porta-voz.

PUB

O hotel situa-se “no coração de Lisboa”, perto do Museu Nacional de Arte Antiga e do Parlamento português, “a poucas ruas de distância dos bairros históricos do Chiado e da Baixa”. Além da Rua das Janelas Verdes, a obra estende-se à Travessa Dom Brás e à Rua do Olival.

“A indústria do turismo em Portugal está a crescer – o número de visitantes estrangeiros aumentou mais de 10% no ano passado atingindo um recorde de mais de 12 milhões de visitantes”, explicou Patrick Fitzgibbon, vice-presidente sénior de desenvolvimento da Hilton para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) em comunicado.

Continuidade e equilíbrio

O projecto ficou a cargo do gabinete de arquitectos Saraiva & Associados, contemplando duas intervenções diferenciadas, mas ligadas entre si. “Por um lado, a recuperação com remodelação interior do edifício existente; por outro, a criação de um novo edifício no hiato urbano”, explica o gabinete de arquitectura no site. Quanto à abordagem arquitectónica, serão utilizados em simultâneo elementos e materialidades tradicionais assim como elementos com uma abordagem mais contemporânea, “em linha com uma opção estratégica pela continuidade e o equilíbrio”.

Foto O gabinete de arquitectura Saraiva & Associados ficou a cargo do projecto Saraiva & Associados

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os representantes da empresa imobiliária GoldenFlamingo Davide Voccia e Giada Marchioro (directores-gerais) e o CEO Enzo Marchioro sublinham que estão orgulhosos por fazer parte da abertura daquele “que será um dos melhores hotéis novos na cidade”. Garantem ainda que o empreendimento “irá reflectir o ambiente elegante da vizinhança”, na zona de Santos, e que este é um primeiro passo na sua parceria com o grupo Hilton.

O novo projecto turístico junta-se aos mais de 60 hotéis e resorts em todo o mundo da marca Curio Collection, “escolhidos a dedo pelas suas características e personalidade únicas”.

Em Portugal, o grupo Hilton possui já três hotéis: o DoubleTree, em Picoas (Lisboa) e outros dois localizados no Algarve, em Almancil e Vilamoura.

PUB