Noite lucrativa para os “tubarões” europeus

A noite desta quarta-feira assistiu à passagem dos principais clubes europeus que, de forma mais ou menos complicada, carimbaram a passagem à fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Na capital italiana, o Real Madrid reencontrou o caminho das vitórias, batendo a Roma por 2-0. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os italianos a aplicarem pressão alta. O Real Madrid sentiu bastante dificuldade em penetrar nas linhas defensivas adversárias e o cenário apenas não se tornou mais complicado porque o extremo Cengiz Ünder não conseguiu concretizar um "golo feito", atirando por cima da baliza defendida por Courtois a escassos segundos do apito para o intervalo.

No regresso dos balneários, a equipa de Solari voltou mais forte e agressiva. Logo aos 46’, Gareth Bale, aproveitou um mau corte da defensiva italiana e, na cara do guarda-redes, inaugurou o marcador. O avançado galês podia ter dilatado a vantagem três minutos depois, mas, novamente isolado, permitiu a defesa do guardião sueco Robin Olsen. Mais calmos e com controlo do meio-campo, os “merengues” chegaram ao segundo golo com naturalidade: cruzamento na esquerda de Bale, cabeceamento de Benzema para o interior da pequena área e Lucas Vázquez, com o guarda-redes fora de posição, assinou o golo que colocaria um ponto final na partida e no primeiro lugar do Grupo G.

Bem mais atribulada foi a vitória do Manchester United (1-0). Apesar do claro domínio sobre os suíços do Young Boys, os pupilos de Mourinho sentiram claras dificuldades em acertar com a baliza adversária. Aos 64', o treinador português decidiu arriscar tudo e colocar em jogo Pogba e Lukaku. A aposta acabaria por valer a pena, visto que foi o avançado belga a fazer a assistência de cabeça para o compatriota Marouane Fellaini. O médio recebeu a bola no interior da área e, à meia volta, desferiu um remate rasteiro que acabaria no fundo das redes da baliza adversária. O golo aos 91’ foi o primeiro — e único — que o United marcou em Old Trafford na fase de grupo da Champions. Os “red devils” asseguraram assim o apuramento para a fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Ainda no Grupo H, a Juventus recebeu e venceu os espanhóis do Valência. Um golo solitário do croata Mario Mandžukic — com assistência de Cristiano Ronaldo — selou o triunfo italiano. A Juventus precisa apenas de um empate na visita ao Young Boys para assegurar a passagem em primeiro lugar do grupo.

O Grupo F foi o que viu mais golos na noite europeia de quarta-feira e ambos os encontros tiveram emoção até ao final. Com o empate a dois golos em território francês, o Manchester City necessita apenas de nova igualdade para carimbar a passagem como primeiro no grupo. Já o Lyon tem também de amealhar pelo menos um ponto, para seguir em frente. Isto porque, depois do triunfo in-extremis dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, ontem, no terreno do Hoffenheim por 3-2, a formação de Paulo Fonseca pode roubar o segundo lugar aos gauleses, empurrando-os para a Liga Europa, se o Lyon não pontuar na próxima ronda.

Por fim, no grupo do Benfica, o Ajax selou o seu apuramento para os "oitavos" da Champions com um triunfo na Grécia por 2-0, fazendo com que a equipa helénica seja a única só com derrotas na prova.

