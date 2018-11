Iniesta abre o livro sobre a sua depressão

O antigo jogador do FC Barcelona Andrés Iniesta – que joga agora pelo japonês Vissel Kobe – falou sobre a depressão que lhe foi diagnosticada em 2009, depois de uma série de vitórias no clube e da morte do seu amigo e futebolista Daniel Jarque. Quando se tem depressão, “há algo de errado, mas não se sabe ao certo o quê. Entra-se num ciclo em que sentes sempre vazio”, contou o futebolista ao canal espanhol La Sexta.

Na entrevista transmitida no domingo, o futebolista, agora com 34 anos, explica que tudo começou depois de o seu clube conquistar um triplete em 2009 (com a vitória na Liga dos Campeões, na Copa del Rey e na liga espanhola): “Marcas um golo contra o Chelsea [nas meias-finais da Liga dos Campeões], vences a Liga dos Campeões, ganhas três troféus, um ano inacreditável… Depois chega o Verão e começas a sentir-te em baixo”.

A juntar à depressão, o jogador refere que a morte do seu amigo Dani Jarque (em Agosto de 2009, de ataque cardíaco) agravou a situação. No prolongamento da final do Mundial de 2010, contra a Holanda, Iniesta marcou o golo de vitória aos 116’ e dedicou-o a Jarque, capitão do Espanyol de Barcelona.

PUB

PUB

PUB

“Quando sofres de depressão, não és tu mesmo, estás tão vulnerável que é difícil controlar certos momentos da tua vida”, afirma. Iniesta fez tratamento com a psicóloga do clube espanhol e recorda-se que sentia tanta necessidade e “desespero” que chegava à consulta antes da hora marcada. “Numa situação assim, não tens nada, não sentes as coisas”, afirma ainda o jogador, dizendo que em grande parte dos dias só queria que chegasse a noite para poder tomar um comprimido e descansar.

Críticas a Mourinho (e outros casos)

Na entrevista, o jogador espanhol acusou ainda José Mourinho de tentar criar atritos entre os jogadores do FC Barcelona e do Real Madrid, na altura em que o português liderava o clube do Santiago Bernabéu. “Não era a rivalidade de sempre – era mais ódio, ia além disso. Ele estava a cultivar esse ambiente, e era insuportável. A tensão Barça-Madrid provocada por Mourinho fez muito mal à selecção [espanhola] e aos meus colegas”, refere.

O futebolista espanhol anunciou em Maio, entre lágrimas, que iria sair do FC Barcelona, clube que tinha sido a sua casa durante 22 anos – e, agora, diz que não se arrepende da decisão. “Quem me dera ter podido jogar toda a minha vida no Barça, mas já não estava capaz de estar a 100% no clube”, admite. Depois da sua saída, Iniesta passou a jogar no japonês Vissel Kobe.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No que toca a doenças de foro mental, Iniesta não é, de resto, caso único: o nadador norte-americano Michael Phelps falou este ano sobre a sua depressão. “Eu não queria praticar mais desporto… Eu já nem queria estar vivo”, afirmou o atleta, referindo-se ao período dos Jogos Olímpicos de 2012 – foi nessa altura que se apercebeu de que precisava de ajuda especializada. O mesmo aconteceu com o nadador Ian Thorpe.

À lista junta-se o jogador de basquetebol norte-americano Kevin Love, que também tem falado sobre “o grande impacto” que a depressão teve na sua vida, e o futebolista sérvio-espanhol Bojan Krkic – que chegou a ser considerado “o novo Messi”. Foram as expectativas e a pressão elevada que fizeram com que Krkic sofresse ataques de ansiedade, que o impediam de jogar. “Tenho de viver com isso, com as pessoas a dizerem-me que a minha carreira não é aquilo que se esperava”, afirmou numa entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Linhas telefónicas de apoio SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga 808 237 327 210 027 159 Telefone da Esperança 222 030 707

PUB