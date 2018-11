Final da Libertadores vai mesmo realizar-se mas fora da Argentina

A segunda mão da final da Taça Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors terá lugar a 8 ou 9 de Dezembro e será fora da Argentina. Só ainda não se sabe qual será o país escolhido para albergar a partida. Foi esta a decisão a que chegou a Confederação Sul-Americana de futebol (CONMEBOL) após a reunião que decorreu nesta terça-feira, em Assunção, no Paraguai, após o ataque ao autocarro que transportava os jogadores do Boca, na tarde de sábado, e que levaram ao cancelamento da partida.

A Confederação comprometeu-se a tomar conta das medidas de segurança, procurando que os incidentes de dia 24 de Novembro não se repitam. Também será a entidade desportiva a comportar os custos de transporte, alimentação e alojamento de 40 membros de cada comitiva no país escolhido para albergar a final. Por último, não fica claro quantos adeptos — e de que clube — podem assistir ao encontro que se realizará em Dezembro.

Após um encontro que juntou os dirigentes de River Plate e Boca Juniors, Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, confirmou a realização do derby de Buenos Aires: "A reunião foi amigável. Quero dizer à família do futebol que a violência não faz parte do desporto. Muitas vezes, a paixão confunde-se com a violência e isso não pode ser. Dito isto, a Confederação decidiu que o jogo vai decorrer fora do território argentino, visto não existirem condições para que o encontro ocorra em território argentino".

O dirigente da CONMEBOL alertou, porém, para o requerimento interposto pelo Boca Juniors junto da entidade desportiva. Os "xeineres" invocaram a quebra do artigo 18.º do regulamento, que prevê a derrota para o clube infractor em caso de distúrbios no estádio ou nas imediações do recinto desportivo. Nos distúrbios de 2015, em que adeptos do Boca atacaram os jogadores rivais, a pena aplicada pelo mesmo órgão significou o afastamento dos "xeineres" e a passagem automática do River Plate aos quartos-de-final da Libertadores.

Ao longo da reunião, vários órgãos de comunicação argentinos garantiram que o presidente do Boca Juniors tentou, por várias vezes, impedir que a realização da final avançasse, fazendo referência à sentença de há três anos. Essas suspeitas confirmaram-se quando Daniel Angelici, dirigente do Boca, garantiu que o clube de Buenos Aires iria esgotar as opções judiciais: “O Boca vai recorrer a todas as instâncias administrativas. Em última opção, vamos recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)”. Quando questionado sobre se o facto de a final ser realizada fora da Argentina o desagradava, Angelici foi simples e conciso: “Não temos na cabeça jogar a final. Quem vai tomar a decisão vai ser o Conselho de Disciplina [da CONMEBOL]”.

