Morreu o arquitecto António Santa-Rita

O arquitecto António José de Santa-Rita (1938-2018), nome do urbanismo português, associado aos projectos de travessia do Tejo, à investigação e ao ensino, morreu no domingo, em Lisboa, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte próxima da família.

Arquitecto e urbanista, com formação em sustentabilidade, António Santa-Rita formou-se pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, era professor de arquitectura na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, desde 1999, e exerceu a profissão liberal no atelier Contacto Atlântico, de acordo com a Ordem dos Arquitectos.

Foi autor de planos de urbanização e de pormenor para a Câmara da Marinha Grande, para São Pedro de Moel, Vieira de Leiria e Praia da Vieira, assim como de planos de pormenor para Leiria e Albufeira (1972-1986).

Liderou o sector de arquitectura do Gabinete da Ponte sobre o Tejo (1966-1970), foi consultor do Gabinete da Nova Travessia do Tejo em Lisboa (Gattel), entre 1992 e 1994, para a construção da Ponte Vasco da Gama, e esteve à frente de serviços da Junta Autónoma das Estradas, actual Infra-estruturas de Portugal (1991-1998), nas áreas da arquitectura, tráfego, manutenção, portagens e exploração.

Foi autor das monografias As Estradas em Portugal - Da Monarquia ao Estado Novo - 1900-1947, Recuperação da Casa Sanches, O Ensino da Arquitectura e a Sustentabilidade, A Arquitectura da Era Colonial em S. Tomé e Príncipe, assim como A Estrada Marginal Lisboa-Oeiras-Cascais - Maravilha de Sentido Atlântico e 50 Anos da Ponte Sobre o Tejo em Lisboa (ambas com Célia Garrett Florêncio).

O corpo de António Santa-Rita está, esta terça-feira, na Igreja de Santo António do Estoril onde se celebrará uma missa de corpo presente, após o que se realizará o funeral para o crematório de Cascais, em Alcabideche.

