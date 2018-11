Angelina Jolie juntou-se à família real para falar de violência sexual

Angelina Jolie esteve na sexta-feira ao lado de Sofia, condessa de Wessex, para falar sobre violência sexual, num painel do PSVI Film Festival - Fighting Stigma through Film. A presença da actriz norte-americana passou despercebida até a família real publicar nas redes sociais fotografias, no início da semana.

O evento nasce por iniciativa do Governo britânico, responsável pela organização Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative (PSVI), que pela primeira vez se apresenta através do grande ecrã. O festival de dois dias juntou 38 filmes e documentários de todo o mundo, partilhando histórias de sobreviventes e inspirando as pessoas a trabalhar ao seu lado, explica o site. Além de chamar à atenção para o crime de violência sexual, o teve também como objectivo motivar a que se façam compromissos para gerar acção, comenta a família real nas redes sociais.

Angelina Jolie é conhecida pelo seu trabalho humanitário, particularmente com comunidades de refugiados, crianças e países como o Camboja. Nos últimos anos têm-se focado no crime de violência sexual. Em 2014, por exemplo, fez um discurso marcante no End Sexual Violence in Conflict Summit, denunciando a violência sexual como uma forma de "torturar e humilhar pessoas inocentes e, frequente, crianças muito novas".

"É um mito que a violação é uma parte inevitável de um conflito. É uma arma de guerra apontada a civis. Não tem nada a ver com sexo, tudo a ver com poder", começou por declarar. Apelou ainda à acção da comunidade internacional, sublinhando a importância de zelar pela justiça, proteger as populações vulneráveis e fazer da prevenção da violência sexual parte do treino de todas as forças policiais e militares.

Jolie esteve no festival na sua função de enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Não é a primeira vez que a actriz participa num evento da família real britânica. Em Junho esteve na cerimónia de celebração dos 200 anos da Ordem de São Miguel e São Jorge, na Catedral de São Paulo, onde recebeu uma honra da Ordem de São Miguel, pelo seu serviço em países estrangeiros. Antes disso, em 2014, foi condecorada pela rainha Isabel II como Dama Honorária da Ordem de São Miguel e São Jorge. O título foi-lhe atribuído precisamente pelo seu trabalho realizado no Reino Unido para acabar com a violência sexual em zonas de guerra à volta do mundo.

