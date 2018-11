Primeira loja de decoração Kinda Home emprega 150 pessoas em Matosinhos

Já abriu no Porto a primeira loja de mobiliário e decoração Kinda Home do país, num investimento de 20 milhões de euros, que ocupa 7500 metros quadrados e emprega 150 pessoas. A marca é do grupo português Nuvi, que quer abrir mais quatro lojas em Portugal até 2023. A próxima abertura será no final do próximo ano, em Alfragide, perto de Lisboa.

A Kinda Home, que a partir de segunda-feira passou a ter loja online, abriu no espaço da antiga Moviflor, perto do Norteshopping. Por aqui encontra-se mobiliário e peças de decoração com inspiração nos quatro cantos do mundo e a pensar em todas as carteiras, desde um copo a 49 cêntimos até um sofá que pode custar 3999 euros. A loja começa com têxteis para a casa, com cestos tipo marroquinos, móveis, sofás, bancos e acessórios para cozinha e casa de banho.

“O que nos diferencia é a cor estar presente em todos os produtos”, revela Francisco Camacho, director de marketing, que enumera os três ingredientes para o sucesso da Kinda Home: a marca está próxima do cliente porque os produtos são acessíveis a todas as bolsas, na loja estão arrumados por cores e, por fim, a experiência de ver e sentir os produtos.

“Este projecto nasceu há sete anos no grupo familiar português com um espírito empreendedor forte”, aponta João Vicente, CEO da Kinda Home, durante a inauguração, esta terça-feira, onde teve casa cheia com figuras da televisão, da moda e da sociedade portuense. E porque nasceu este projecto? “Porque faltava oferta para todas as pessoas decorarem as suas casas à sua medida, em função da sua personalidade, para que as casas não sejam todas iguais”, assinalou. E para que cada casa conte uma história diferente, acrescentou.

A primeira loja do grupo português, que começou com o negócio das frutas que importava para Angola, surgiu naquele país, numa altura em que Portugal vivia uma crise financeira e Angola apareceu como a melhor oportunidade de investimento, explica o director de marketing, adiantando ainda que em Angola há quatro lojas.

Presente na inauguração da loja, o presidente da autarquia do Porto, Rui Moreira, elogiou o facto de a Kinda Home ser “uma empresa familiar, o que também dá um prazer especial”.

Os produtos deste novo espaço chegam a partir de mais de 300 fornecedores do mundo inteiro, 20% dos quais são portugueses, e conta com uma equipa de designers nacionais. A loja dispõe ainda de serviço de decoração com um decorador a desenvolver projectos em 3D para os clientes.

A marca espera uma enchente nos primeiros dias pela novidade e também porque tem a decorrer uma campanha de abertura que oferece 50 euros em compras superiores a 200 euros, para clientes aderentes ao programa de fidelização “Passaporte Kinda Home”. Será até ao próximo domingo.

O espaço tem ainda uma área de restauração com hambúrgueres e sanduíches da responsabilidade de uma equipa do chef Vítor Sobral, outra área de alimentação natural pela chef Ana Viçoso e, por fim, um espaço de pizzaria criado pelo pizzaiolo siciliano Roberto Mezzapele.

A loja dispõe de dois pisos de estacionamento com capacidade para meio milhar de veículos.

