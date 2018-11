Protagonistas no teatro anatómico

Não há livros, réplicas, modelos ou programas de computador capazes de reproduzir a magnífica obra da natureza que é o ser humano. Porque não somos um só ser, mas um sempre diferente de muitos parecidos. Por isso, importa tanto doar o corpo à ciência. Ainda somos insubstituíveis. Não há duas pessoas iguais. Não há dois cadáveres iguais.

Diz-se que os cadáveres anónimos que chegam ao teatro anatómico são sempre o primeiro doente do estudante de medicina. O primeiro doente e o melhor professor anónimo, com uma pequena placa metálica no tornozelo onde se registam os números que o identificam. Ensinam onde estão e como são as veias, as artérias, os nervos, os órgãos, os músculos, tendões e ossos. Podemos sentir o corpo. Mostram como somos feitos e do que somos feitos. Lições sem palavras, em silêncio, que só os cadáveres podem dar.

O respeito por quem deu o que resta no fim está em todas as palavras da directora do Serviço de Anatomia. Assim como o entusiasmo com a disciplina que se dedica à incrível obra que é o corpo humano. “De fazer inveja ao maior engenheiro ou arquitecto de todos os tempos”, acredita Dulce Madeira. “É impressionante”, diz-nos enquanto nos mostra peças mergulhadas em formol a 10% há décadas e que “estão tão bonitas como no primeiro dia”. Uma cabeça de uma mulher de cerca de 50 anos que morreu com uma hemorragia no cérebro preservado em 1934, um corpo de um homem guardado pelo professor de anatomia e cirurgião Abel Tavares em 1959 onde se vêem todas os órgãos ligados por baixo da pele. “Não está extraordinário?” Outro tronco, mergulhado numa coluna de vidro ao lado, do mesmo tamanho, igual por fora, mas “situs inversus”, ou seja, com os órgãos a ocuparem o lugar oposto ao que esperávamos. “Já viu coisa mais bonita?”

É possível que o primeiro olhar para os corpos inteiros ou pedaços em frascos de vidro não nos pareça a coisa mais bonita do mundo. Mas a estranheza dissipa-se. O trabalho faz-se com humanidade e respeito pelo corpo do outro, que se ofereceu para sabermos mais. O olhar solta-se da pessoa, e centra-se num órgão, num mecanismo, numa veia, num tendão, num músculo, numa lição que se aprende. As pontas dos dedos que parecem ter uma camada de verniz deixam de nos distrair. O olhar deixa de parar no rosto do corpo exposto, nos cabelos, nas orelhas, nos lábios. A pele desapareceu e a carne não parece carne. O espaço não é escuro nem sombrio. O lugar é inodoro. E a luz vem do mesmo Sol que acende as janelas lá fora.

O número de pessoas que toma a decisão de doar o corpo à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto aumentou nos últimos anos. Em 2016 eram 156, no ano seguinte 212 e este ano já há 428 manifestações de interesse. No entanto, o número de cadáveres que dá entrada no Serviço de Anatomia teve uma queda. De 26 em 2016, passaram para 22 em 2017. Em 2018 contabilizam-se 23. A discrepância pode ter várias explicações e uma delas é simples: as pessoas que manifestam interesse em doar o corpo continuam vivas. Por outro lado, também pode acontecer que um dador morra e o corpo não seja entregue à faculdade. A verdade é que a lei não prevê que a vontade do dador se sobreponha à vontade dos familiares.

Adriano Miranda

Todas as semanas, as salas com paredes de vidro do teatro anatómico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto recebem cerca de 1200 pessoas (alunos, professores, médicos, enfermeiros, dentistas). Naquele dia, de pé, em volta de um corpo, o professor José Paulo Andrade tenta guiar os estudantes de medicina do segundo ano entre as camadas de tecido da mesma cor para mostrar as veias e artérias do abdómen. “Não há nada que simule esta experiência tridimensional” em que se chamam todos os sentidos para reconhecer o que há de comum nas variações, diz o professor. Nada é a mesma coisa que esta experiência. Os alunos concordam. “Aqui é real. Não são imagens coloridas, é mais difícil mas é real.”

O mais complicado é trabalhar com os fetos, confessam os estudantes. Dulce Madeira lembra-se do exigente exercício: “A primeira vez que pusemos um feto em cima da mesa para estes alunos, não pensei muito no assunto. Pousei-o naturalmente e tive muita gente a dar três passos atrás. Depois voltei a tirá-lo, expliquei porque são importantes. Têm órgãos diferentes, como por exemplo os rins e o fígado, da fase adulta. E eles foram-se habituando.”

Na última sexta-feira, como em anos anteriores, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a Câmara Municipal do Porto realizaram uma cerimónia num espaço verde e tranquilo, o Serenarium no Cemitério de Agramonte, onde são depositadas as cinzas dos dadores que passaram pelo teatro anatómico. É um momento para agradecer a dádiva à ciência, ensino, investigação e prática clínica.

Dulce Madeira explica que o procedimento em vida passa por preencher um formulário e pode envolver todas as visitas e conversas que o dador precise. E o que acontece a seguir? Quando o dador morre, a família avisa a faculdade para recolher o corpo. Pode existir uma cerimónia, um funeral, ou dispensar-se esta despedida.

Depois, no teatro anatómico o dador anónimo recebe os cuidados que asseguram a conservação do corpo, com dois diferentes tipos de fixação. Uns ficam como se fossem de barro fresco, outros, segundo Dulce Madeira, são mais parecidos com o que somos vivos e parecem pessoas desmaiadas. Apesar dos mais de 100 cadáveres que estão actualmente ao cuidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é sempre preciso mais. “Além das aulas, damos apoio a outras faculdades, a cursos de pós-graduação, e recebemos muitos médicos que vêm cá treinar procedimentos mais complicados.” Alguns cadáveres podem ser úteis durante um ou dois anos e outros podem durar uma vida. Uma segunda vida útil, como protagonistas. Neste teatro, secundários somos nós.

