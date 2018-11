Os juízes, o estatuto e o conduto

Os nossos meritíssimos juízes são, como todos sabem, os servidores do Estado mais mal pagos, podendo até, nos escalões superiores da sua carreira, ultrapassar o vencimento do primeiro-ministro.

É por isso que, desde que os conheço, os vejo permanentemente a reclamar o reconhecimento da sua dignidade. E em que consiste a dignidade de suas meritíssimas ex.ªs? Inibem-se de o dizer às claras, não se vá pensar que maculam a sua dignidade com algo de impuro. Temos de ler nas entrelinhas do seu discurso, como por exemplo, no artigo do juiz Filipe César Marques (PÚBLICO de 20-11-2018), quando reclama a “densificação” (?!) do respectivo estatuto e compara os juízes portugueses aos magistrados de outros países da União Europeia, em vez de os comparar ao nível de vencimentos dos servidores do Estado do nosso país.

E em que consiste a tal “densificação”, um termo tão eufemisticamente curioso? Consiste em adicionar o conduto ao estatuto, sendo que, no caso, conduto é igual a cum-quíbus. Eu cá não sou de intrigas, mas aposto com quem quiser, dobrado contra singelo, que as meritíssimas exc.s que fazem greve por causa de umestatuto sem conduto, deixariam de a fazer se lhe dessem um conduto sem estatuto.

Flávio Vara, Lisboa

Rui Rio e a greve dos juízes

Rui Rio comentou que não faz sentido que os juízes façam greve porque constituem um órgão de soberania e, assim como os outros órgãos de soberania (Presidente da República Governo, Assembleia da República) não fazem greve, eles também não deveriam fazer.

O que Rio disse chama-se falácia. Eu já a tinha ouvido, em tempos, a Passos Coelho. Justifico-me: é que o poder político (o legislativo e o executivo) detém tanto poder que, com uma espécie de “polifagia” pelo dinheiro, concede a si próprio criação de empregos para familiares, amigo e familiares, reformas precoces, subvenções vitalícias, verbas baseadas em residências fictícias fora de Lisboa, financiamento dos partidos, etc.. Mas além desta apetência pelo dinheiro, o poder político ainda escolhe dez dos treze juízes do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça e sete vogais do Conselho Superior da Magistratura (alínea h) do Artigo 163º), além de propor ao PR os nomes do Presidente do Tribunal de Contas e do PGR. Portanto, o poder político domina os juízes (e, logo, os tribunais), embora o Artigo 2.º da Constituição assinale que "A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na separação e interdependência de poderes".

Chegados a este ponto, haja alguém que me mostre onde está a tal interdependência, porque eu só vejo a dependência do poder judicial relativamente ao poder político, mas não vejo a dependência inversa; portanto, não há interdependência nenhuma. Mas como a Constituição diz que os tribunais são um órgão de soberania, do que referi atrás concluo que são um órgão de soberania limitada, o que não tem lógica. Portanto, estamos perante um sofisma, em que uma aparente verdade esconde uma mentira.

José Madureira, Porto

