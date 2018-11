Partido Aliança exige explicações ou pedido de desculpas da ministra da Cultura

O novo partido Aliança lamentou nesta segunda-feira as declarações da ministra da Cultura sobre os jornais portugueses, considerando que Graça Fonseca "criticou directamente toda a comunicação social" e deve explicações ou até um pedido de desculpas.

"Em primeiro lugar, a Aliança lamenta as declarações da ministra sobre a comunicação social, sobretudo quando proferidas no estrangeiro", afirmou à Lusa Tiago Sousa Dias, membro da Comissão Instaladora da Aliança, partido fundado pelo ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, foi questionada em Guadalajara (México), onde decorre uma Feira do Livro, sobre a manchete da última edição do Expresso, que dá conta da intenção de dois deputados do PS avançarem com uma proposta para touradas sem sangue.

"Sabe uma coisa óptima de estar aqui em Guadalajara há quatro dias? É que não vejo jornais portugueses. Portanto, não sei, não vou comentar o que não conheço", afirmou Graça Fonseca.

Transmitindo uma posição do partido Aliança, Tiago Sousa Dias defendeu, em primeiro lugar, ser necessário "acabar com um sentimento de que há dois pesos e duas medidas no espectro político partidário".

"Imagine o que seria se fosse um ministro de outro sector político, que não desta frente de esquerda, a fazer uma crítica desta dimensão a toda a comunicação social", afirmou.

O dirigente do novo partido recordou a polémica com o então ministro dos Assuntos Parlamentares de Santana Lopes, Rui Gomes da Silva, que defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa, na altura comentador da TVI e agora Presidente da República, fosse sujeito a contraditório.

"No passado, já se exigiu a demissão de um ministro, considerou-se até que o regime estava em causa, porque um ministro comentou um comentador político. Isto não é uma critica a um comentador político, é uma critica à comunicação social", afirmou Tiago Dias, desafiando os que então pediram a demissão de Rui Gomes da Silva a pronunciarem-se.

Considerando que as afirmações de Graça Fonseca representam uma "crítica directa à comunicação social como um todo", a Aliança exige explicações adicionais da ministra da Cultura.

"É importante saber o que a ministra tem de facto a dizer, não é só uma questão de linguagem, de ironia. Era importante que a ministra explicasse, através de um pedido de desculpas, ou de uma rectificação", apelou, considerando que também era importante ouvir o primeiro-ministro sobre esta matéria.

Salientando que não se trata de uma questão pessoal – até porque Graça Fonseca é uma ministra recente –, mas política, Tiago Sousa Dias afirmou que a Aliança "detesta a política de casos mesquinhos".

"Mas isso não leva a que aceite a regra de que vale tudo e só se aplique a uns e não a todos. Para nós, não se deve aplicar a ninguém", defendeu.

Ao DN, a ministra que tutela a comunicação social já justificou a afirmação, argumentando que "não estava obviamente a criticar a comunicação social, mas a responder a uma pergunta sobre touradas". A governante defende que "deduzir uma crítica do recurso à ironia e do facto de não dispor ali de jornais em papel é claramente exagerado".

