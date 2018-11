OE2019: Direita rejeita “despesismo” nas propostas

Depois de o primeiro-ministro ter apontado o dedo às propostas “despesistas” do CDS e do PSD (por esta ordem) ao Orçamento do Estado (OE) 2019, as duas bancadas vieram responder à crítica na primeira sessão plenária de debate na especialidade. Por seu turno, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares usou um tom de desafio para confrontar PSD e CDS com as medidas tomadas pelo Governo nos últimos três anos, gerando alguns protestos no hemiciclo.

Pelo PSD, o vice-presidente da bancada António Leitão Amaro lembrou que as 104 propostas apresentadas pelo seu partido fazem a “diferença”, mas que “mantêm o equilíbrio orçamental”, acrescentando que “56 não têm impacto orçamental” e as que têm são compensadas por poupanças como a da redução da despesa nos gabinetes governamentais.

O deputado acusou o PS de apreciar o contributo do PSD para o Orçamento num tom entre o “delírio e o insulto”. “As vossas contas são tão sérias quanto dizer que a carga fiscal do orçamento é baixa e que não sabiam de encobrimento de Tancos”, atirou. Na primeira intervenção da sessão, Leitão Amaro qualificou como um “atrevimento” de socialistas acusarem outros de irresponsabilidade financeira: “Hão-de passar muitas gerações até um socialista ter moral para acusa outro de despesista”.

Foi com os resultados da governação do PSD e CDS que João Almeida justificou a rejeição à crítica do “despesismo”. As propostas apresentadas pelos centristas têm a “legitimidade de quem recebeu todos os indicadores sociais negativos e os entregou positivos”, ou ainda, de quem recebeu “um país em recessão profunda e o entregou em crescimento económico”.

Mas a crítica do despesismo lançada por António Costa, no fim-de-semana, já não foi repetida por Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. O governante começou por salientar que o Governo “preferia” que a proposta de OE “não fosse alterada”, mas que “isso não é democracia”.

Em jeito de balanço, Pedro Nuno Santos elogiou o que conseguiu a maioria de esquerda nos últimos três anos ao acabar com “o monopólio dos entendimentos da direita”. Um feito “histórico” que foi conseguido sem que “nenhum dos partidos” tivesse que perder “a sua identidade”. “Temos consciência e orgulho do trabalho que fizemos”, disse. Pedro Nuno Santos virou-se, depois, para a bancada do PSD para sugerir que se o Governo fosse social-democrata o rumo era outro: “Orçamento que é orçamento tem de doer, tem de ser contra o povo”.

Depois voltou-se para a bancada centrista para lembrar que o actual Governo “apresentou 3 orçamentos” e que “cumpriu escrupulosamente”, o que gerou alguns protestos no hemiciclo. Por várias vezes lançou a pergunta “é verdade ou mentira” para enunciar medidas tomadas pelo Governo como as dos aumentos extraordinários das reformas, o aumento dos apoios sociais, e do alívio fiscal, referindo que a sobretaxa de IRS terminou em 2017, o que foi de imediato contestado (com os microfones desligados) pelo deputado João Almeida.

O secretário de Estado lembrou outras duas medidas tomadas ao longo da legislatura como a baixa do IVA na restauração e a redução da tarifa social da electricidade. E concluiu: “O povo português tem um Governo que os representa”.

À esquerda, PCP e BE salientaram os avanços conseguidos mas defendem que é preciso ir mais longe no OE 2019. “Valorizamos aspectos na proposta inicial como o aumento das pensões ou gratuitidade dos manuais escolares. Mas entendemos que é possível ir mais longe”, defendeu o comunista Paulo Sá, referindo que a sua bancada apresentou cerca de duas centenas de alterações. Pelo BE, Mariana Mortágua também se defendeu de qualquer crítica de despesismo, lembrando que as que “aumentam mais despesa social e justiça fiscal foram estudadas”. A deputada disse também não “votar propostas por provocação” e recusou o “branqueamento do passado da direita”. “É um orçamento com muitas limitações mas com muitos avanços também”, disse.

Uma das exigências deixadas pelo PEV está relacionada com o nível de investimento público. A deputada Heloísa Apolónia considerou que o OE “não pode deixar de dar resposta” a esta carência.

