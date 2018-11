Costa confrontado com desigualdades e falta de apoio à deficiência

No dia em que o Governo assinala três anos de mandato, o primeiro-ministro António Costa está em Braga a responder a perguntas dos cidadãos. No arranque da cerimónia, as duas primeiras questões foram sobre o tema da igualdade e justiça social, ou da falta dela, e ainda sobre os apoios à deficiência.

O professor, que começou por interpelar António Costa, criticou-o por liderar um executivo que está a falhar na “construção de uma sociedade mais justa e igualitária”. E quis saber porquê: Por falta de meios? Por inexistência de instrumentos técnicos? Por falta de coordenação do Governo? Por falta de “coragem política”?

PUB

Na resposta, o primeiro-ministro discordou, claro, da premissa incluída na pergunta e defendeu, pelo contrário, que Portugal não está mais desigual do que outros países. António Costa citou dados incluídos num documento elaborado pelo Governo, segundo os quais “a diferença de rendimento entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres da sociedade reduziu para os níveis de 2010” e que no coeficiente de gini [indicador de desigualdade na distribuição do rendimento] se atingiu “os menores níveis de desigualdade desde que este indicador é medido, ou seja, desde 1994". O executivo terá acesso a novos dados a 30 de Novembro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O outro caso exposto na sessão diz respeito a uma família em que os pais ganham o salário mínimo e têm um filho com paralisia cerebral. A pensão por invalidez é de 270 euros; a mãe recebe um complemento de 170 euros; as instituições são demasiado caras para o orçamento familiar, disse Carla, nome da autora da pergunta. Esta cidadã quis saber por que razão é que o Governo não entrega “directamente” às pessoas o dinheiro necessário para tomarem conta do filho em casa, para além de sugerir uma revisão do valor das pensões.

PUB

Para além de António Costa, também usou da palavra o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. Entre outros aspectos sublinhados pelos governantes, também Vieira da Silva lembrou que o executivo criou uma prestação nova, a prestação social para a inclusão, que abrange 88 mil beneficiários e implicará um crescimento da despesa em 2019 de “mais de 150 milhões de euros”, disse Vieira da Silva.

Apesar das medidas de combate à pobreza que elencou, Vieira da Silva também admitiu que ainda há caminho a fazer: “O caminho fica todo concluído? Não fica.”

PUB