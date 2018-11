Por muito que à partida nos parecesse improvável que um dos vídeos adicionados esta semana à plataforma VIDEOCLIPE.PT tivesse estes dois nomes juntos, Captain Boy e Surma, a evidência tornava-se indubitável. De facto, o blues, dengoso e terroso com voz grave, afinal encontrou forma de se entrosar de amores com a eletrónica enregelada de voz imberbe.

Bem, o curioso é que a partir do original de Daniel Johnston, True Love Will Find You in the End, o rapaz dos mares azuis (dos blues, claro), antes de lançar o seu próximo trabalho (segundo álbum em 2019), desafiou a miúda dos mares eletrónicos para casarem os seus universos num tema que diz acalentar esperança na procura e prometer recompensa no final. E, na verdade, embora se acentue a voz dela, resulta um sentimento de calma e esperança neste curto espraiar ameno de guitarra e teclas. Ao qual estas imagens lhes acrescenta uma calorosa ventania lusitana, e mais umas imprecisas metáforas visuais, apesar da intrínseca beleza pictórica.

Há um ano o realizador Bruno Carreira tinha sido aqui destacado com um vídeo também para Captain Boy, para o qual desenvolvia uma ficção com difíceis amarras narrativas, mas, para quem se interessar, em parte era também aí explanado o porquê da necessidade de os videoclipes hoje apresentarem propostas dedutivas mais efetivas, e não apenas uma “conceção fragmentária” de belas imagens, ainda que cativantes como as deste True Love...

