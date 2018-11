Trump exige ao México que deporte imigrantes que estão na fronteira dos EUA

O Presidente Donald Trump disse que o México deve repatriar os imigrantes que estão na fronteira entre este país e os EUA, depois de centenas de pessoas da América Central terem tentado passá-la a partir da cidade mexicana de Tijuana.

“O México tem de levar os imigrantes, muitos deles que são criminosos puros e duros, de volta aos seus países. Façam-no de avião, de autocarro, façam-no como quiserem, mas eles NÃO vão entrar nos EUA. Vamos fechar permanentemente a fronteira se for preciso”, escreveu Trump no Twitter, voltando a apelar ao Congresso que aprove os fundos necessários à construção do muro na fronteira entre EUA e México.

Uma caravana de imigrantes que partiu há mais de um mês das Honduras, composta por cerca de cinco mil pessoas, começou a chegar nas últimas semanas a Tijuana e à fronteira que dá acesso à cidade norte-americana de San Diego.

Cerca de 500 migrantes forçaram a passagem e foram recebidos com gás lacrimogéneo no lado dos EUA.

O Departamento de Alfândegas e Protecção Fronteiriça dos EUA informou mais tarde que os seus homens usaram “gás lacrimogéneo para dispersar o grupo por causa do risco à segurança dos agentes”.

Na sequência desta escalada de tensão, a fronteira foi encerrada no distrito de San Ysidro, um dos pontos mais movimentados em toda a fronteira. Apesar de o acesso ter sido reaberto horas depois, o caos provocado pela enorme quantidade de veículos que tentavam passar prolongou-se toda a noite. Em média, 70 mil veículos e 20 mil peões passam por este ponto de entrada diariamente.

O Governo mexicano anunciou que deportou para os países de origem 98 pessoas que tentaram passar a fronteira. Tinham sido detidas pelas autoridades dos dois países durante os incidentes.

Antes, o ministro do Interior mexicano, Alfonso Navarrete, tinha explicado: "Alguns grupos tentaram de forma violenta e intempestiva entrar por diversos meios e lugares no território norte-americano. Estas pessoas, longe de ajudar a caravana, afectam-na”.

