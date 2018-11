Queda de helicóptero em Istambul mata quatro soldados

Quatro soldados turcos morreram nesta segunda-feira e outro ficou ferido depois de um helicóptero militar se ter despenhado no centro de Istambul, segundo informações das autoridades locais citadas pela agência Reuters.

O aparelho estava envolvido em exercícios de treino e tinha descolado da base aérea de Samandira, no lado asiático de Istambul. Para já, desconhece-se o que terá levado o helicóptero a cair. Na altura, o aparelho sobrevoava uma zona residencial de Sancaktepe, também em Istambul oriental. "Está em curso a assistência aos feridos e um inquérito às causas deste incidente", declarou o governador de Istambul, Ali Yerlikaya.

Algumas agências de notícias publicaram imagens do que parecem ser os destroços do helicóptero numa rua da cidade, no meio de blocos de apartamentos.

O ministro turco da Defesa deverá deslocar-se durante o dia à zona do sinistro, segundo a agência de notícias turca Anadolu, controlada pelo Estado.

