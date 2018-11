Mais de 100 ocorrências no Porto devido a mau tempo

O mau tempo aliado ao vento forte provocou, na noite do passado domingo, vários estragos no Norte do país. Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Vila Real foram os principais afectados com inundações e queda de árvores que danificaram não só a via pública mas também automóveis.

As intempéries fizeram disparar os pedidos de ajuda e o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto registou, no total, 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo e vento forte. Os trabalhos prolongaram-se, no Porto, entre as 20h de domingo, 25 de Novembro, e as 8h de segunda-feira, segundo fonte daquele organismo.

Não houve vítimas e os estragos foram apenas materiais, prendendo-se com a queda de árvores e inundações. Tanto os Bombeiros de Matosinhos como os de Vila Nova de Gaia apontaram que durante as ocorrências da noite passada não foi registado nenhum estrago “de maior” ou “relevante”.

Já o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, registou, esta segunda-feira, “danos materiais consideráveis” no concelho. Segundo o autarca, o vento forte provocou a queda de andaimes e árvores o que resultou no condicionamento de estradas e danos em carros. Os estragos provocados incluem ainda a queda de uma grua num campo de futebol, Campo do Calvário.

"Esta foi uma noite muito complicada e com bastantes estragos", assinalou o presidente à agência Lusa. "É um cenário, espalhado um pouco por todo o concelho, de danos materiais consideráveis. Estragos que felizmente não envolveram pessoas, não há danos físicos a registar, mas há muitos danos materiais", garantiu.

As vias de comunicação também ficaram condicionadas como foi o caso do Itinerário Principal 4 (IP4), no sentido Vila Real – Amarante, junto a Parada de Cunhos. Também na Estrada Nacional 15 (EN15) e na EN2 se registaram quedas de árvores que obstruíram a via. Segundo o autarca, esta segunda-feira servirá para limpeza e desobstrução de vias. A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) assinalou cerca de 20 ocorrências naquele concelho.

