Uma semana para descobrir como comer de forma sustentável

A Semana da Alimentação Sustentável arranca hoje com uma série de iniciativas destinadas a promover uma forma de comermos que represente um maior respeito pela natureza e o ambiente. A primeira é um jantar no espaço A Sociedade, em Lisboa, onde, entre as 18h e as 20h quatro chefs irão apresentar as suas propostas para um prato sustentável – os quatro pratos serão depois votados pelos presentes e o mais votado ganhará uma colher de pau de oliveira artesanal (o evento Colher de Pau tem o custo de 25 euros).

Hoje também é dia de Refood, numa acção (que se repetirá noutras datas) cujo objectivo é promover este projecto de aproveitamento e redistribuição da comida que sobra nos restaurantes ao final de um dia de serviço. A partir de terça-feira, haverá Um Lugar à Mesa: no Café Tati, em Lisboa, será possível almoçar com membros da organização da Sustainable Food Week e assistir à série Alimentação na Cidade, um trabalho em vídeo do jornal PÚBLICO sobre a forma como a comida chega à cidade e a cada um dos nossos pratos (cada dia passará um dos cinco episódios, seguido de debate).

A iniciativa inclui ainda uma visita guiada ao Parque Hortícola da Quinta da Granja; um workshop na Cozinha Popular da Mouraria sobre como adoptar em casa estratégias que permitam poupar dinheiro e reduzir no plástico e no desperdício; outro workshop sobre como fazer uma horta em casa (com Miguel Maria Brito); um Fireside Chat, que é uma conversa com Paulo Amado (Edições do Gosto, Lisbon Food Week, Congresso dos Cozinheiros) também na Cozinha Popular da Mouraria, seguida de jantar; um Jantar com Vizinhos, para promover as redes de boa vizinhança; e ainda oficinas sobre sementes; vermicompostagem; biodiversidade na horta; a relação entre a nossa dieta e o ambiente; ou sobre arte e desperdício alimentar (com Vanessa Naumann); ou ervas silvestres comestíveis (com Fernanda Botelho). No sábado à noite, nos Anjos 70, em Lisboa, passa o filme Plant This Movie. Toda a programação em www.facebook.com/sfw.lx/

