No Ponto: pão-de-ló de Alfeizerão

Para um paladar pouco atento, os pães-de-ló podem parecer todos iguais, mas todos têm as suas diferenças. Não é por acaso que vários ganharam fama própria. Ao longo da minha investigação sobre a história dos doces em Portugal, fui provando muitos pães-de-ló distintos e é admirável como os mesmos três ingredientes — açúcar, ovos e farinha — resultam numa variedade tão grande.

O pão-de-ló de Alfeizerão, concelho de Alcobaça, é de grande qualidade e tem a característica de ser muito húmido, como o de Ovar, de modo que o melhor é comê-lo à colher. É um dos pães-de-ló mais conhecidos em Portugal desde 1925, tendo beneficiado de uma localização conveniente, entre Caldas da Rainha, São Martinho do Porto, Alcobaça e Nazaré. Em épocas festivas como o Natal, é um doce maravilhoso para servir como sobremesa.

PUB

A Doçaria Portuguesa

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce.

Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

Foto

PUB