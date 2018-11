CGD com mais-valias de 200 milhões pela venda de filiais em Espanha e África do Sul

A venda das filiais da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Espanha e na África do Sul vai gerar mais-valias de 200 milhões de euros e aumentar os fundos próprios do banco em um ponto percentual, anunciou a instituição nesta segunda-feira.

"Quanto ao impacto no capital da CGD, a alienação deverá significar um aumento superior a um ponto percentual nos fundos próprios da CGD, resultantes da conjugação da mais-valia gerada e da diminuição dos activos ponderados pelo risco", refere o banco público, liderado por Paulo Macedo, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Ainda assim, acrescenta, "a alienação representa uma perda face ao valor bruto das participações".

A CGD anunciou na quinta-feira que a venda das participações de 100% que detém no capital social da sul-africana Mercantile Bank Holdings Limited e de 99,79% no capital social do espanhol Banco Caixa Geral permitirão um encaixe de 565 milhões de euros.

PUB

PUB

PUB

No comunicado então divulgado, a instituição referiu que "a participação na Mercantile Bank Holdings será alienada por um preço global de 3200 milhões de rands sul-africanos, cerca de 201 milhões de euros (considerando uma taxa de câmbio EUR/ZAR de 15,9) e a participação no Banco Caixa Geral S.A. será alienado por um preço global de 364 milhões de euros".

Estes preços, nota a CGD, "estão sujeitos a ajustamentos decorrentes da variação patrimonial da Mercantile Bank Holdings Limited e do Banco Caixa Geral, S.A., respectivamente, entre a data de referência estabelecida nos acordos de venda directa e o último dia do segundo mês anterior à respectiva data da sua efectiva alienação, pelo que o impacto total da operação poderá diferir dos valores mencionados".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ambos os negócios estão dependentes de aprovação pelas autoridades locais de cada país onde as entidades estão sediadas.

No comunicado divulgado na quinta-feira, a CGD adiantou que, além dos contratos de compra e venda, serão celebrados acordos de cooperação entre a CGD e o Capitec Bank Limited e entre a Caixa e a Abanca Corporación Bancária "que permitirão continuar a dar apoio aos clientes" da instituição bancária portuguesa que residem ou operam naqueles mercados.

Estes negócios "enquadram-se na execução do plano de capitalização da CGD que prevê, entre outras medidas, a racionalização e maior foco da estrutura internacional do grupo CGD", permitindo assim "uma libertação de capital e redução do perfil de risco".

PUB