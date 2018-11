Metro do Porto com pré-aviso de greve para 10, 17 e 31 de Dezembro

O metro do Porto pode paralisar nos dias 10, 17 de 31 de Dezembro devido a uma greve convocada pelo Sindicado dos Maquinistas para reivindicar a alteração da categoria profissional, a redução da carga horária e a contratação de mais agentes de condução.

Em declarações à Lusa, o sindicalista Rui Pedro Pinto, afirma que a turma de condutores actualmente em formação, e que integra 12 pessoas, "é insuficiente", entendendo que "seriam necessários mais 20 a 30 profissionais".

O pré-aviso de greve foi entregue na passada quinta-feira e prevê a paralisação por períodos de 24 horas naqueles três dias dos agentes de condução, que reivindicam que lhes sejam atribuídas a categoria profissional de maquinistas.

Esta não é a primeira vez que existe pré-aviso de greve no metro do Porto, embora no passado quase todas as situações tenham sido resolvidas antes da paralisação pela via negocial. Neste caso, os trabalhadores terão de negociar com a empresa concessionária do sistema, a Via Porto.

