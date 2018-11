Galamba já tem equipa de adjuntos e especialistas

Foram hoje publicados em Diário da República os despachos de nomeação dos membros da equipa do secretário de Estado da Energia João Galamba. Uma chefe de gabinete, dois adjuntos e quatro técnicos especialistas formam o núcleo duro da equipa que vai apoiar e assessorar o novo secretário de Estado na condução dos dossiês da Energia e da Geologia neste seu mandato.

Licenciada em economia, a chefe de gabinete, Susana Corvelo, transfere-se da equipa do Ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, de quem foi adjunta entre 2016 e 2018 (tendo sido exonerada em Outubro, num despacho que produziu efeitos na véspera da tomada de posse do novo secretário de Estado).

Antes, desempenhou as funções de directora do Departamento de Inovação e Sectores Estratégicos na Direcção Municipal de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa (entre 2012-2016), tendo sido subdirectora do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, responsável pelas áreas de estudos e políticas de emprego e de produção de estatísticas de emprego e formação (2010-2012).

Como adjuntos, João Galamba foi buscar duas pessoas como experiência em gabinetes ministeriais; uma delas é advogada (Maria Eugénia Cabaço) e a outra licenciada em Ciência Política - Relações Internacionais (Nelson Lage).

Maria Eugénia Cabaço, que era assessora do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) desde Fevereiro de 2017, foi adjunta do Ministro das Finanças entre Dezembro de 2015 e Fevereiro de 2017. Ao longo dos anos assumiu diversos cargos de assessoria em governos PS.

Foi, por exemplo, assessora de Pedro Silva Pereira, ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, de José Sócrates, quando este era ministro do Ambiente de António Guterres. Também foi assessora do gabinete de José Sócrates quando este foi primeiro-ministro, ocupando o cargo entre Maio de 2005 e Outubro de 2009.

Nelson Lage, que estava actualmente na Adene – Agência para a Energia, onde era o Coordenador do Centro de Informação de Energia, foi, segundo a sua nota curricular, assessor nos dois governos de José Sócrates, e passou pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, no executivo de Passos Coelho, como responsável pela área da comunicação e internacionalização.

João Galamba voltou a recorrer à Adene para ir buscar um dos seus técnicos especialistas. Jerónimo Cunha, que era coordenador do Observatório da Energia da Adene, passou antes pela DGEG - Direcção-geral de Energia e Geologia (entre Agosto de 2009 e Setembro de 2017), como assessor técnico para o planeamento energético e segurança do abastecimento. É licenciado e mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores.

Outro dos técnicos especialistas, Bruno Sousa, veio da DGEG, onde estava desde Junho de 2017, como técnico superior jurista, “prestando assessoria jurídica nas áreas sectoriais da energia, dos combustíveis e dos recursos geológicos”. Antes disso foi técnico superior jurista na secretaria-geral da Economia (entre Outubro de 2015 e Junho de 2017), integrado na direcção de serviços de Contratação Pública e Património.

Já Ricardo Loureiro veio da Autoridade da Concorrência. Este economista era, desde Novembro de 2016, especialista de concorrência no sector energético na entidade reguladora liderada por Margarida Matos Rosa. Antes passou pelos departamentos de Estudos e Regulação e de Mercados e Liquidação da REN.

O professor auxiliar convidado em Ciência Política, Politicas Públicas e Administração Pública no ISCSP, e em Public Policies for Energy no Instituto Superior Técnico, Carlos Calder também vai integrar a equipa do novo secretário de Estado da Energia como técnico especialista. Segundo a sua nota curricular, já “exerceu funções de assessoria na Secretaria de Estado do Turismo e Ministério dos Negócios Estrangeiros”.

