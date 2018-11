Receita de Vitória para Munique tem dois “condimentos”: Rigor e mobilidade

As vitórias nos dois últimos jogos foram conseguidas com exibições pouco convincentes, mas deram a Rui Vitória um oportuno balão de oxigénio que pode ajudar a explicar a postura mais serena e menos crispada com que o treinador do Benfica fez nesta segunda-feira a antevisão do decisivo jogo das “águias” em Munique.

Mostrando-se pouco preocupado com a contestação – “Sou uma pessoa feliz e um privilegiado porque faço o que gosto” -, Vitória lembrou que o Bayern é "uma equipa de qualidade” e enumerou os “condimentos” que o Benfica precisa de utilizar para conseguir o triunfo: “Temos de ser rigorosos do ponto de vista táctico e aproveitar a mobilidade dos nossos jogadores.”

Será difícil, tal como é “para qualquer equipa que joga em Munique”, mas Rui Vitória assegura que com “equilíbrio em todas as fases do jogo”, “energia e coração”, e “cabeça para saber como atacar”, o Benfica pode conquistar em Munique os três pontos necessários para continuar na luta por um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Sem revelar se apostará no 4x4x2 utilizado em 2015-16 quando defrontou pela última vez o Bayern em Munique, o treinador do Benfica disse que se o clube português tiver “as mesmas oportunidades dos jogos anteriores, então, em condições normais, pode marcar golos”. “É importante criar e as oportunidades estão a aparecer. Depois é preciso ter os jogadores frescos para finalizar”, referiu.

O momento negativo que o Bayern atravessa “não alterou a forma de preparar o jogo”, porque “independentemente dos momentos das equipas”, Rui Vitória diz que olha “para os jogadores, para o potencial e valor que têm”. “Temos de olhar onde podemos aproveitar as fragilidades e temos de ser rigorosos do ponto de vista defensivo, tirando partido das nossas características. Sei que do outro lado está uma equipa de enorme valor”, acrescentou Vitória.

E do outro lado estará Renato Sanches. Antes de Rui Vitória falar com os jornalistas, o ex-benfiquista surgiu ao lado de Niko Kovac na conferência de imprensa de antevisão da 5.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões e deixou uma mensagem de apoio aos dois treinadores: “Também já passei por altos e baixos. Espero que o meu treinador fique e espero que o Rui Vitória também fique.”

Sobre o reencontro com a antiga equipa, o médio diz que “será novamente especial”, mas o Bayern quer “ganhar os três pontos” e está “focado em ganhar.”

